Кто сказал, что они не сочетаются? Носить черный и темно-синий не только просто, но и невероятно стильно

Носить черный и темно-синий вместе проще, чем кажется на первый взгляд. Однако, это действительно интересное сочетание, которое поможет подчеркнуть особый стиль. Но прежде чем надевать свою любимую черную блузку и темно-синие брюки, стоит подумать о том, как это можно красиво обыграть. Исторически сложилось так, что стилисты редко когда выбирают такие цвета в одном образе.

Этот запрет возник в 1900-х годах в мужской моде. Считалось не слишком хорошей идеей носить цвета, которые было трудно отличить друг от друга, такие как темно-синий и черный. Такое сочетание считалось немодным.

Однако, когда дело доходит до моды, правила предназначены для того, чтобы их нарушать. Наряд, сочетающий в себе черные и темно-синие детали, может быть чрезвычайно шикарным и элегантным, если правильно подобрать его. Вот некоторые отличные идеи образов, которые точно будут актуальными.

Создание офисного стиля

Сочетание черного и темно-синего цветов станет очень хорошей комбинацией для создания офисного стиля. Это позволит выглядеть роскошно и элегантно.

Можно красиво сочетать черный укороченный топ и блейзер с широкими темно-синими брюками. Также стоит использовать украшения и различные аксессуары более светлых тонов, чтобы придать образу большую притягательность. Например, отличной идеей станут светлые пуговицы на укороченном топе. Это позволит сделать наряд изысканным и шикарным, идеально подходящим для офиса.

Парижский шик

Если хочется красиво сочетать темно-синий и черный цвета, не стоит бояться добавлять в свой образ яркие цвета. Отличным решением станет придание образу парижского шика. Это позволит сделать внешний вид элегантным.

Интересно и стильно будет смотреться темно-синий комплект из двух предметов в тонкую полоску с черным пальто, массивными черными лоферами и розовыми и голубыми аксессуарами, чтобы продемонстрировать свой личный стиль.

Темный деним

Чтобы гармонично сочетать между собой темно-синий и черный цвета, стоит выбрать для себя вещи из денима. Джинсы действительно подходят ко всему, включая черный топ.

Пара темно-синих джинсов является идеальным выбором, если хочется надеть свой любимый черный свитер или укороченную футболку. Этот классический образ и отличное полотно для всех любимых аксессуаров, чтобы подчеркнуть уникальный стиль.

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Добавление деталей

Иногда, добавив немного темно-синего цвета к черно-белому наряду, можно привнести немного индивидуальности, которых просто не хватало.

Можно красиво сочетать блузку в матросском стиле с черной кожаной юбкой. Украшения темно-синего цвета на шее и запястьях превращают вневременной наряд в нечто гораздо более интересное и шикарное. Это отличный наряд, который никого не оставит равнодушным.

Взять за основу синий цвет

При комбинировании темно-синего и черного иногда лучше позволить синему оттенку сиять. Черный — отличный вторичный цвет, который можно использовать в аксессуарах, чтобы подчеркнуть детали наряда, не отвлекая внимание от всего ансамбля. Выделение одного оттенка поможет сделать образ более сдержанным.

Отличным решением станет темно-синий кружевной костюм с черными лацканами. Это выглядит потрясающе. Добавив штрихи черного во все, от сережек до лака для ногтей на ногах, можно сделать свой образ восхитительным.

Сочетание двух довольно ярких и эффектных тонов поможет выглядеть потрясающе.

От темно-синих платьев и черных туфель до темно-синего пальто поверх темно-синего комбинезона, можно каждый раз выглядеть великолепно, независимо от того, какие правила моды это нарушает.