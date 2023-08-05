Новый приговор Навальному – Верховный комиссар ООН по правам человека обеспокоен использованием судебной системы в России в политических целях

На фоне нового приговора, вынесенного сегодня российскому оппозиционеру Алексею Навальному, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил серьезную обеспокоенность по поводу использования судебной системы в России в политических целях.

По мнению главного правозащитника ООН, приговор Навальному, по которому он получил 19 лет колонии, был основан на расплывчатых и слишком широких обвинениях в «экстремизме». Судебный процесс при этом был закрытым и проводился в помещении тюрьмы, где Навальный уже отбывает два других тюремных срока.

– В соответствии с международным правом в области прав человека государства обязаны уважать, защищать и соблюдать все права на справедливое судебное разбирательство и надлежащую правовую процедуру в отношении всех лиц, лишенных свободы, – заявил Тюрк.

– Я призываю российские власти принять меры по соблюдению этих обязательств, немедленно прекратив нарушения прав Навального и освободив его, – добавил он.

Заявление Верховного комиссара по правам человека поддержал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Последний приговор Навальному вынесен на фоне все более репрессивных проявлений подавления свободы слова и политической оппозиции в России, также отметил Тюрк.

Поданным Управления Верховного комиссара по правам человека, с февраля 2022 года в стране было арестовано около 20 000 человек – за различные действия, направленные против полномасштабного вторжения России в Украину, включая протесты и публикации в социальных сетях. Несколько человек были заключены в тюрьму за предполагаемое распространение ложной информации о действиях военных, еще сотни получили административные штрафы за «дискредитацию» российской армии.

Также в России резко возросло использование положений Уголовного кодекса о шпионаже и государственной измене для привлечения к ответственности людей, которые просто осуществляли свои права, отметил в своем заявлении Верховный комиссар.

– Я призываю к прозрачному и беспристрастному рассмотрению таких дел в соответствии с международными нормами в области прав человека, – сказал Тюрк.

Лишение свободы за осуществление прав человека, включая право на свободу мнений, их свободное выражение, свободу мирных собраний и ассоциаций, представляет собой – в соответствии с международным правом в области прав человека – произвольное задержание, отметил Тюрк и добавил, что все произвольно задержанные должны быть немедленно освобождены.