 

Драки и пьянство на борту — число авиадебошей в мире возросло на 47%

05.08.2023, 7:10, Новости дня
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В 2022 году число инцидентов, связанных с нарушением порядка на борту самолётов, увеличилось на 47% по сравнению с предыдущим годом, передаёт Fox News со ссылкой на новый отчёт Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА). Только в США в прошлом году было заведено 250 дел в отношении недисциплинированных авиапассажиров. По мнению экспертов, столь значительный рост может быть связан с массовыми увольнениями квалифицированных бортпроводников во время пандемии коронавируса.


AP

Недавний отчёт Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) свидетельствует о том, что число инцидентов, связанных с недисциплинированными и нарушающими порядок авиапассажирами, неуклонно растёт. В 2022 году их количество увеличилось на 47% по сравнению с предыдущим годом, передаёт Fox News. 

В прошлом году в США в ФБР было передано 250 дел о нарушении порядка на борту.

Бывший спецагент ФБР и маршал авиации Джонатан Гиллиам объяснил Fox News, что увеличение числа таких инцидентов может быть связано с тем, что даже крупнейшие авиакомпании превратились в «авиакомпании без излишеств».

«Заботы о клиентах больше нет. Многое из этого произошло потому, что они устали от людей во время пандемии коронавируса. Другая проблема заключается в том, что во время пандемии ушли многие хорошие бортпроводники, и теперь у них, как и в любой другой отрасли, есть люди, которые просто не ориентированы на обслуживание клиентов», — заявил Гиллиам.

Кроме того, Гиллиам предполагает, что пассажирам стало «просто всё равно». «Им действительно всё равно. Я думаю, вы видите, что люди относятся к полицейским точно так же, — отметил Гиллиам. — Такого рода вещи и такой тип эгоцентричного, самодовольного поведения сейчас повсюду».

Как пишет телеканал, 11 июля после драки, вспыхнувшей между двумя пассажирками, самолёт авиакомпании Frontier Airlines, направлявшийся из Филадельфии в Лас-Вегас, был перенаправлен в международный аэропорт Денвера. Женщины были сняты с рейса и арестованы полицейским управлением Денвера. Когда их выводили из самолёта, пассажиры аплодировали.

Рейс Southwest Airlines из Нового Орлеана в Хьюстон был задержан из-за того, что сотрудники полиции выводили из самолёта пьяную женщину, которая отказалась покинуть борт, когда её об этом попросили. Ей было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка, хулиганстве, сопротивлении сотруднику полиции с применением физической силы и нанесении побоев сотруднику полиции, пишет Fox News.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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