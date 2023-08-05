 

Рупор кремлевской пропаганды: Воздаяние за годы жестокости

05.08.2023, 6:35, Разное
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Друг Реджеп решил воткнуть ятаган в спину Макрону, поддержав военный переворот в Нигере.

Прекращение поставок урана из Нигера во Францию можно считать возмездием за многие годы несправедливости со стороны Парижа к африканцам. Безусловно, Франция делает это не впервые, в мировой истории известно то, что они делали в Алжире, Руанде и Мали. Африканцы это хорошо знают. Теперь же поставки золота и урана во Францию из Нигера полностью приостановлены. Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран" (с) Эрдоган

PS. Французы между тем продолжают вопить, что власти Нигера якобы уже заключили соглашение с ЧВК "Вагнер" и что они не собираются уходить из Нигера даже несмотря на разрыв договоренностей о размещении французских войск в этой стране.

Источник: Colonel Cassad


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