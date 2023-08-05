Мнение: По Навальному. 10 лет без права переписки

“Навальный освободится из колонии в 2050 году, когда ему будет 74 года. Отбывать срок он будет в колонии особого режима — это высшая мера наказания в РФ (туда сажают маньяков, каннибалов и террористов).

В каких условиях будет сидеть Навальный:

— В одиночной камере или камере на 2-4 человека с постоянным светом и дополнительными решетками на окнах и дверях. Переговариваться с сокамерниками нельзя.

— Без права переписки и свиданий в течение первых 10 лет срока.

— По территории колонии заключенные перемещаются в согнутом положении с наручниками за спиной под конвоем из нескольких охранников.

— В условиях ограниченных прогулок в закрытом дворике”.

Это Навальному зачитали новый приговор. Из приговора ясно, что режим он все-таки основательно допек. Такой приговор – это бешеная, абсолютно животная, шакалья злоба. Не отравили до конца, выкарабкался, выжил – так давайте теперь устроим абсолютно нечеловеческие условия заключения, как для серийных убийц и маньяков. И совершенно невероятный срок.

За что? Бессмысленно спрашивать. Это месть. Мстят за гордо поднятую голову – самое страшное преступление в России.

Скоты побеждают. Они здесь побеждают всегда.