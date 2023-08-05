 

Лайфхак: легкий способ заблокировать спам-звонки

05.08.2023, 4:52, Новости дня
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Злоумышленники и прилипалы с предложениями услуг обзванивают народ по базе номеров. Спам отнимает драгоценное время, приносит негативные эмоции, а порой даже способствует разорению. Заблокировать спам-звонки — значит обезопасить себя от кучи возможных неурядиц.

Портал “Царьград” дает дельный совет о том, как распрощаться с ненавистными вызовами и облегчить свою жизнь. Лайфхак особенно актуален для бабушек и дедушек, которые поддерживают связь только с самыми близкими людьми.

Для этого не нужно устанавливать специальные приложения и оплачивать подписки мобильного оператора. Во многих современных смартфонах есть бесплатная встроенная функция — блокировка вызовов с незнакомых номеров. Зачастую ее можно найти в настройках, но все зависит от гаджета, в котором установлена SIM-карта, и его модели.

Подключив такую блокировку, дозвониться на номер смогут только номера из адресной книги — списка контактов в телефоне. Очевидно, легкий способ ограничить спам-звонки имеет и ряд минусов.

Помимо спам-мошенников, пропадет связь с полезными людьми, чьи номера в личном справочнике отсутствуют. Поэтому лайфхак предпочтителен скорее для пенсионеров с простенькими кнопочными телефонами, которые не пользуются курьерской доставкой и прочими сервисами, откуда могут позвонить по делу.


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