Навального приговорили к 19 годам колонии

Мосгорсуд на выездном заседании в ИК-6 во Владимирской области назначил новое наказание оппозиционеру Алексею Навальному по «экстремистскому делу». Его приговорили к 19 годам заключения в колонии особого режима Как сказала «Новой» адвокат Даниэля Холодного Светлана Давыдова, её подзащитному суд назначил 8 лет в колонии общего режима. Слушания проходили в закрытом режиме. Журналистов допустили только на видеотрансляцию оглашения итогового решения.

Судья Андрей Суворов признал виновным Навального по всем пунктам обвинения. Оппозиционеру вменили семь эпизодов по шести статьям Уголовного кодекса: о создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, а также — вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

По этому же делу проходит бывший технический директор «Навальный LIVE» Даниэль Холодный. Его признали причастным к участию в экстремистской деятельности и ее финансировании. Поводом для преследования стала его работа на канале, в том числе сбор пожертвований на ютубе.

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