 

Навального приговорили к 19 годам колонии

05.08.2023, 1:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мосгорсуд на выездном заседании в ИК-6 во Владимирской области назначил новое наказание оппозиционеру Алексею Навальному по «экстремистскому делу». Его приговорили к 19 годам заключения в колонии особого режима Как сказала «Новой» адвокат Даниэля Холодного Светлана Давыдова, её подзащитному суд назначил 8 лет в колонии общего режима. Слушания проходили в закрытом режиме. Журналистов допустили только на видеотрансляцию оглашения итогового решения.

Судья Андрей Суворов признал виновным Навального по всем пунктам обвинения. Оппозиционеру вменили семь эпизодов по шести статьям Уголовного кодекса: о создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, а также — вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

По этому же делу проходит бывший технический директор «Навальный LIVE» Даниэль Холодный. Его признали причастным к участию в экстремистской деятельности и ее финансировании. Поводом для преследования стала его работа на канале, в том числе сбор пожертвований на ютубе.

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Подготовительный этап

05.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Прекрасная Россия будущего

05.08 / Появились отеки? Не хватает белка. Как вернуть себе красивый вид в жару

05.08 / Мнение: Медведев и Навальный

05.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Повреждения БДК “Оленегорский горняк”

04.08 / Мнение: Разбор последнего письма

04.08 / Мнение: Кто начал Первую мировую, экономика России в 1916 году и лесная промышленность до революции

04.08 / Не Черное море? Петросяна заподозрили в обмане поклонников

04.08 / “Мужа себе я искала с 13 лет” – История любви певицы Натали и продюсера Рудина

04.08 / «Та самая «Новая газета»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика