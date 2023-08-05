Появились отеки? Не хватает белка. Как вернуть себе красивый вид в жару

У многих людей в жару возникают отеки. Чаще всего они появляются на лице и на ногах. В некоторых случаях это может быть связано с хроническими заболеваниями. Но чаще всего отеки появляются у здоровых людей вследствие дефицита белка и реакции организма на высокую температуру воздуха. Мы расскажем, как вернуть себе красоту в жару.

Расширение сосудов

В жару тело теряет много жидкости. Организм пытается сохранить влагу и реагирует на высокую температуру расширением сосудов. В результате венозный кровоток становится медленным. Это приводит к застою жидкости и появлению отека.

Обычно отек на ногах более заметен, чем на руках. Это связано с тем, что кровоток в нижних конечностях менее интенсивен, чем в верхних.

Нехватка белка

Другой причиной отеков является дефицит белка. Протеины притягивают и удерживают воду. В жару люди едят мало белковой пищи, так как она довольно тяжелая. Организму не хватает протеинов, и потеря влаги усиливается. В результате образуются дополнительные отеки вследствие расширения сосудов.

Далее мы расскажем о способах борьбы с отеками в жару.

Пейте больше жидкости

Существует заблуждение, что при отеках нужно меньше пить. Однако дефицит влаги заставляет организм еще больше беречь влагу. Это усиливает застой жидкости.

Поэтому в жару старайтесь пить не менее 1,5-2 л жидкости. Желательно употреблять чистую питьевую воду. Для вкуса вы можете добавить в нее кусочки ягод, фруктов или огурца.

Побольше белка

Старайтесь есть побольше белковой еды. Если в жару вам не хочется употреблять тяжелую пищу, то включайте в меню диетическое мясо (например, курятину) и рыбу. Вы также можете употреблять растительный белок, которым богаты бобовые.

К легким видам протеинов относятся молочные белки, которыми богаты йогурты и творог. Эти продукты идеально подходят для жары.

Ежедневно необходимо употреблять около 0,8 г белка на 1 кг веса.

Пересмотрите уход за лицом

В жаркую погоду не стоит использовать косметические и уходовые средства с плотной текстурой. Они не дают коже “дышать” и создают дополнительные условия для появления “мешков” под глазами. Выбирайте продукты с более легкой текстурой.

Гели и бальзамы

Чтобы устранить припухлость около глаз, используйте специальные противоотечные гели и бальзамы. Они освежают и тонизируют кожу.

Что делать при отеках ног

Достаточное питье и белковое питание помогают и при отеках ног. Но в этом случае вы можете использовать дополнительные способы, которые позволяют усилить кровоток в нижних конечностях.

Устранить отеки помогают упражнения для ног:

Делайте вращательные движения стопами по направлению на себя и от себя. Попеременно вставайте то на носок, то на пятку. В положении лежа выполняйте упражнение “велосипед”. Оно не только стимулирует кровообращение в ногах, но и укрепляет мышцы живота.

В дополнение к перечисленным мерам используйте охлаждающие мази с мятой или ментолом.

Заключение

Если несмотря на принятые меры проблема не исчезает, а отеки появляются не только в жару, но и в прохладу, то стоит посетить врача. Иногда это может быть симптомом хронических заболеваний, которые требуют лечения.