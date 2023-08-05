 

Мнение: Медведев и Навальный

05.08.2023, 0:22, Разное
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Навальный, который «никому не интересен», оказывается, интересен даже зампреду Совбеза, блогеру-миллионнику Дмитрию Медведеву.

Медведев сегодня написал в своем Telegram-канале.

«Россия остаётся пятой экономикой по паритету покупательной способности (данные Всемирного банка). Несмотря на безумные санкции и объявленную нам гибридную войну.
Навальный получил 19 лет.
Sic fata voluerunt.»


Отсюда

Не совсем понял, при чем тут Sic fata voluerunt? То есть «так угодно судьбе».

Россия остается пятой экономикой мира, потому что Навальному дали 19 лет? А если бы дали 25 Россия вырвалась бы на 3 место?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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