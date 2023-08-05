Рупор кремлевской пропаганды: Повреждения БДК “Оленегорский горняк”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Появились спутниковые фотографии гавани Новороссийска. "Оленегорского горняка" довели до пирса, угрозы затопления корабля нет.
Ведутся работы по устранению полученных повреждений. Моряки хорошо провели борьбу за живучесть корабля. В общем, сравнительно легко отделались, хотя некоторое время "Оленегорскому горняку" придется провести на ремонте, как в прошлом году у нас это было с тральщиком "Иван Голубец" получившим повреждения кормы при атаке морского беспилотника. Еще с прошлого года "Иван Голубец" выполняет боевые задачи. Ждем возвращения "Оленегорского горняка" с ремонта. Ну и усиления охраны портов конечно же. Противник наверняка будет пытаться повторять подобные беспокоящие атаки, недооценивать которые не следует.
Фото снятые в первой половине дня, когда набравший воды БДК отводили к пирсу, попутно откачивая воду.
Есть неподтвержденные сообщения, что якобы атака осуществлялась французскими дронами в качестве мести за переворот в Нигере. Если это действительно так (изучения обломков дрона покажет), то как-то маловато будет, учитывая, что Франция теряет очередную страну, притом самую ключевую. Сегодня французская пресса разразилась истерикой на тему того, что после переговоров военных Нигера с военными Мали, новые власти Нигера начали контакты с ЧВК "Вагнер", силы которой развернуты на территории Мали. Если это так, то это прямо скажем ожидаемо – Нигер, наиболее логичное место для съемок следующей серии франшизы "Турист".
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет