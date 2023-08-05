Рупор кремлевской пропаганды: Повреждения БДК “Оленегорский горняк”

Появились спутниковые фотографии гавани Новороссийска. "Оленегорского горняка" довели до пирса, угрозы затопления корабля нет.

Ведутся работы по устранению полученных повреждений. Моряки хорошо провели борьбу за живучесть корабля. В общем, сравнительно легко отделались, хотя некоторое время "Оленегорскому горняку" придется провести на ремонте, как в прошлом году у нас это было с тральщиком "Иван Голубец" получившим повреждения кормы при атаке морского беспилотника. Еще с прошлого года "Иван Голубец" выполняет боевые задачи. Ждем возвращения "Оленегорского горняка" с ремонта. Ну и усиления охраны портов конечно же. Противник наверняка будет пытаться повторять подобные беспокоящие атаки, недооценивать которые не следует.

Фото снятые в первой половине дня, когда набравший воды БДК отводили к пирсу, попутно откачивая воду.

Есть неподтвержденные сообщения, что якобы атака осуществлялась французскими дронами в качестве мести за переворот в Нигере. Если это действительно так (изучения обломков дрона покажет), то как-то маловато будет, учитывая, что Франция теряет очередную страну, притом самую ключевую. Сегодня французская пресса разразилась истерикой на тему того, что после переговоров военных Нигера с военными Мали, новые власти Нигера начали контакты с ЧВК "Вагнер", силы которой развернуты на территории Мали. Если это так, то это прямо скажем ожидаемо – Нигер, наиболее логичное место для съемок следующей серии франшизы "Турист".

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