Мнение: Разбор последнего письма

Я сегодня письмо предложила разобрать и просила определить, кто автор по типу заморозки и по степени.

Все первые комментарии: “рапунцель и рапан”.

В то время как автор скорее всего золушка, но если и белладонна, то ближе к нерыбе, чем к рыбе.

Интересно, на какие моменты в письме вы опираетесь при анализе?

Вот автор приехала к подруге, решив развестись с состоятельным мужем.

Нет никаких указаний в письме на то, что муж ее бросил сам, а автор металась в ЗВ. Уход ее от мужа достаточно решительный и спокойный, а мужу было что терять, учитывая общую дочь.

На этом моменте уже странно звучит вердикт, что автор рапунцель-рапан. Те – фантазерки, личной жизни у них практически нет, только в мечтах, тем более не бывает любящих мужей с ОЗ выше, а если по какой-то случайности и появится такой, оставить его ей очень сложно из-за жадности и шаткости опор.

Автор встречает героя, у них быстро и жарко закручиваются отношения, они начинают жить вместе, но ОЗ героя выше, поэтому жениться он не спешит. Главная же причина: у героя есть дочь, которую тот обожает, а автор наша – мать так себе, помимо того, что безработная. Все это в совокупности останавливает нашего героя от брака и рождения нового ребенка, но автора он любит, не отпускает и всячески опекает.

Где рапунцель-рапан?

Белладонна-рыба – это еще куда ни шло, но автор довольно последовательна для белладонны.

Вы написали, что она придумывает страсти мужчин, но где ее иллюзии? Муж – реальный, герой – реальный, в том смысле, что отношения с ними не в мысленных диалогах. Вы еще написали, что она считает борьбу мужа за дочь местью. Нет, наоборот, она уважительно пишет, что дочь выбрала отца, хоть это и разбило сердце автору.

Она злится на героя, что из-за него в том числе она потеряла дочь, а он любит- не отпускает, но не хочет подарить ей брак и ребенка. В том числе ради дочери ей хочется законный брак, а не сожительство, чтобы можно было бы как-то проще отстаивать свои материнские права и брать ребенка на выходные.

Прямо скажем, на золушку автор не в полной мере похожа, но явных отличий всего два: она слишком настойчиво требует ребенка, в то время как золушки опасаются своей зависимости от детей, и она слишком долго не работала, в то время как золушки очень ценят работу и собственную карьеру, ради той же независимости.

Но автор в письме держит фокус на двух этих моментах. Ребенка она хочет, потому что страдает по дочке и хочет переключиться на нового. Золушки и печорины часто отличаются этим: детей долго не хотят, но привязываются сильно. Ну и работой автор начинает заниматься и описывает все вполне по-золушкински. То есть раньше она как будто не до конца осознавала важность работы, а может быть преуменьшает свое осознавание в прошлом, пока училась и была в декрете.

А кто герой? Кто может непредвзято проанализировать?

И кто расскажет, почему же автора сходу окрестили рапунцелью рапаном, хотя ничего от рапунцели нет, никакой башни, никакой туго стянутой косы, да и от рапана – столько же.