Мнение: Кто начал Первую мировую, экономика России в 1916 году и лесная промышленность до революции

1. Блогер Иван Кравцов разбирает удивительно устойчивое заблуждение, согласно которому Первую мировую войну якобы начал (или как минимум спровоцировал) лично Николай II (ссылка):



Миф о том, что Россия начала Первую мировую войну путём подлого нападения на невинную Германию и Австро-Венгрию уже давно не работает. Самый необразованный крестьянин уже давно знает, что именно Германия объявила войну России и тем самым начала Первую мировую войну — чудовищную бойню, унёсшую миллионы жизней и впоследствии приведшую к ещё более кровопролитной и кошмарной войне, снова начатой и спровоцированной Германией. Но признавать, что Николай II был в общем-то очень неплохим правителем, и советское правительство совершило подлое убийство, оставившее уже новую страну без заслуженной победы, никому не хочется. Удобнее считать его бездарностью, не обращая внимания на очевидные факты, и под это мировоззрение подгонять реальность. Поэтому возник новый миф о том, что якобы Николай II спровоцировал бедного Вильгельма и вынудил его объявить войну России, начав всеобщую мобилизацию.

А теперь факты.

23 июля был вручен ультиматум Сербии со стороны Австро-Венгрии.

24 июля английский флот начал предмобилизационные мероприятия и стал отзывать отпускников.

24 июля в России рассылаются телеграммы о готовности кадрированных частей – это ещё не мобилизация и непредмобилизационные мероприятия. Тогда же начала подготовку резервистов Бельгия.

Ответ на ультиматум был получен 25 июля и не удовлетворил австрийцев.

25 июля 1914 года Австро-Венгрия – союзница Германии начинает мобилизацию.

Это всеобщая мобилизация. Никакого плана о частичной мобилизации не существовало. Был план мобилизации против Сербии, против Сербии и России и против Сербии, России и Италии. Отличались они планами первоочередной переброски войск, а не отсутствием угрозы какой-либо из указанных стран. Мобилизация Австрии происходила во всех областях, в том числе на границе с Россией.

Одновременно с Австро-Венгерской мобилизацией в Германии начались предмобилизационные мероприятия (в отдельных округах ещё ранее).

26 июля в России начинаются предмобилизационные мероприятия нескольких военных округов, Черноморского и Балтийского флотов. Россия активно ведёт переговоры о недопустимости начала войны. Но оказывается слишком поздно.

28 июля Австро-Венгрия уведомляет Сербию об объявлении войны, сообщая об этом факте и другим странам.

Россия всё ещё надеется на мир.

Однако с учётом начала мобилизации в Австро-Венгрии начинается мобилизация и в России.

29 июля в России объявляется о начале с 31 июля всеобщей мобилизации.

Собственно дальше можно не продолжать.

Оставлю только фразу Николая II, сказанную министру иностранных дел Сазонову, когда тот принёс ультиматум Вильгельма о том, что если Россия не прекратит мобилизацию, то Германия “вынуждена” будет объявить войну России и один документик.

«Он требует от меня невозможного. Он забыл или не хочет признать, что австрийская мобилизация была начата раньше русской и теперь требует прекращения нашей, не упоминая ни словом об австрийской. Вы знаете, что я уже раз задержал указ о мобилизации и затем согласился только на частичную. Если бы я теперь выразил согласие на требования Германии, мы стояли бы безоружными против мобилизованной Австро-Венгерской армии. Это безумие» — говорил перед началом всеобщей мобилизации Николай II.

Вильгельм же второй в это время требовал от Франца сосредоточить войска прежде всего против России, оставив Сербию на потом. Ему требовалось время, что бы сначала разделаться с Францией…

По ссылке вы можете ознакомиться со сканами дипломатической переписки, которая велась перед началом войны в 1914 году.

2. Блогер Александр Маслов пишет про весьма высокий, вопреки мифам, уровень развития экономики Российской Империи в период Первой мировой. Цитирую фрагмент про электрификацию (ссылка):



Не стояла на месте и электрификация дореволюционной России. По этой теме есть фундаментальный труд доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Николая Симонова: «Развитие электроэнергетики Российской империи: предыстория ГОЭЛРО».

Итак, первый трамвайный маршрут, подчеркиваю, не конка, а трамвай на электрическом ходу появился в Киеве еще При Александре III, последний – в 1916 году в Архангельске. За 1916 год трамваи Москвы перевезли 395 млн пассажиров, Петрограда – 383 млн, Киева – 108 млн, Одессы – 55 млн, Самары – 38 млн, Ростова-на-Дону – 38 млн, Харькова – 35 млн, Екатеринослава – 27 млн. Четверть трамвайных предприятий были казёнными (муниципальными), остальные – частные.

Электрифицированные железные дороги использовались и для перевозки товарных грузов.

Электрические фонари к 1916 году давно уже перестали быть диковинкой, и освещали улицы не только «двух столиц», но и многих других городов империи. Среди них Оренбург, Ярославль, Смоленск, Рига, Уфа, Барнаул, Вятка, Калуга, Красноярск, Омск, Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, и это далеко не весь список.

Отдельное направление электрификации – фабрично-заводские электростанции, обслуживавшие производственные нужды.

И здесь дореволюционная Россия также добилась значительных успехов. Впрочем, лучше всего об уровне электрификации страны скажут обобщающие цифры, в которых отражена итоговая выработка электроэнергии.

Какой статистикой мы располагаем? Здесь нам вновь помогут документы советской эпохи.

Дело в том, что группа инженеров-разработчиков плана ГОЭЛРО провела определенную работу по сбору соответствующих данных за 1916 год. Ясно, что мотива преувеличивать дореволюционные показатели у них не было, и быть не могло. Скорее, наоборот. Более того, их цифры относятся не ко всей стране, а к следующим регионам: Северо-запад, Центральный промышленный район, Приволжский район, Урал и Донбасс. Так вот, даже такая, неполная статистика показала выработку электроэнергии за 1916 год на уровне 4,73 млрд кВт*час. Это примерно уровень Англии, и больше, чем во Франции, Италии и Японии.

Для сравнения в 1928 году СССР выработал (опять же по советским официальным данным) 5 млрд кВт*час. По сути, в 1928 году план ГОЭЛРО лишь вывел нашу страну на дореволюционный уровень. Однако это не помешало именно в 1928 году заявить о выполнении “Плана…”, о чем есть свидетельство в советской литературе.

Обогнать 1916 год удалось в 1929 году – 6,2 млрд кВт*час, при условии, что советская статистика не преувеличивает достижения советской власти, и не приуменьшает показатели царской России. Но за те годы, что большевики занимались ликвидацией разрухи, порожденной их же собственной политикой, другие страны ушли далеко вперед. В 1929 году Франция (14,4 млрд кВт*час), отстававшая от царской России, существенно превосходила Советский Союз. Англия – 15,8 млрд кВт*час, Япония – 13,3 млрд кВт*час, Италия – 9,8 млрд кВт*час.

Значительное улучшение в СССР произошло позже, в результате выполнения Генерального плана электрификации 1931 года. Не стоит путать две разные программы – ГОЭЛРО и Генплан-1931. Так вот, в 1935 году СССР вышел на третье место в мире, уступив США и Германии. Ну что ж, Россия в 1916 году делила с Англией третье-четвертое место.

3. Блогер blog-10101 пишет про состояние лесной промышленности в Архангельской губернии до революции (ссылка):

То есть, тогда не просто валили вручную лес на экспорт, как нас убеждают теперь коммунисты, известные любители ручного лесоповала. Были паровые и электрические машины, производилась лесообработка. И это, подчёркиваю, не под столичным Петербургом, а в Архангельской губернии, на довольно диком в то время севере России.