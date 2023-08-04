 

Не Черное море? Петросяна заподозрили в обмане поклонников

04.08.2023, 22:25, Новости дня
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Татьяна Брухунова в личном блоге заверяет, что они отдыхают на Черном море. Вместе с сыном Ваганом и, вероятно, няней пара сняла закрытую виллу на берегу. Молодая жена юмориста публикует умопомрачительные виды закатов, которые можно наблюдать из их апартаментов, а также “постит” снимки сына. По ее словам, она наконец-то делает то, о чем давно мечтала, а именно ничего.

Евгений Петросян не так активен в запрещенной социальной сети с картинками. Однако в начале своего отпуска он опубликовал снимок, на котором сидит на лавочке на фоне воды. Артист в бордовой футболке и темных шортах закинул ногу на ногу, на голове красуется капитанка, молодцевато сдвинутая набок. На коленях заметны тейпы – видимо, у 77-летнего юмориста проблемы с суставами.

“Как поется в песне, “Самое синее в мире Черное море МОЕ!” – подписал летний снимок Евгений Петросян.

Но… в Сети Евгения Петросяна заподозрили в обмане поклонников. Есть основания полагать, что фотография сделана больше полугода назад на Мальдивах. Дело в том, что фото из той же локации было опубликовано в блоге юмориста 5 декабря 2022 года. На нем та же футболка, те же шорты, та же капитанка и… те же тейпы. Да и на фоне очень похожая скамейка и облака.

Зачем же Евгений Петросян выдал Аравийское море за Черное? Вопрос, к сожалению, пока без ответа.


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