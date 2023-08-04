«Та самая «Новая газета»

Вышел 17-й номер «Той самой «Новой газеты»

Скачать и распечатать его можно по ссылке 👉 https://tinyurl.com/uthsn4yb

🔹 Ровно месяц назад в Грозном были жестоко избиты Лена Милашина и адвокат Александр Немов. Неделю назад в Чечне (!) все же были возбуждены уголовные дела, в том числе, по статье 144 УК РФ (воспрепятствование журналистской деятельности) и статье 296 УК РФ (угроза убийством адвокату в связи с его профессиональной деятельностью).О том, как это покушение может быть связано с делом «чеченского Сноудена» Ясина Халидова, почему Елена Милашина уверена: к его исчезновению и покушению на нее и Немова причастны одни и те же люди, — читайте в материале по результатам нашего независимого расследования.🔹 Если помните, июньский мятеж начался с «ракетного удара» по тыловому лагерю ЧВК «Вагнер» под Луганском. Евгений Пригожин обвинил в этом не Киев, а Москву. Ответом стал «марш справедливости». «Удар» мотивировал бойцов ЧВК рискнуть и пойти против власти. В телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» в 20 часов 59 минут — за 10 минут до обращения Пригожина — появилось полутораминутное видео с комментарием: «Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК «Вагнер».Так вот, доверять этому видео, как и в целом версии о «ракетном ударе», не стоит. И вы узнаете, почему.

🔹 После однодневного пригожинского «похода на Москву» вопрос о том, куда денутся тысячи боевиков ЧВК «Вагнер», приобрел, можно сказать, планетарное значение. За этим следят не только в России, Беларуси — куда сейчас прибыли тысячи вагнеровцев, и в Украине — откуда они (пока?) ушли, но и во Франции — чью армию вагнеровцы в последние годы активно вытесняли из африканских стран. И, конечно, в Африке, где их тоже обвиняют в многочисленных убийствах, грабежах и других актах насилия. Юрий Сафронов рассказывает , как Пригожин продолжает свое дело на континенте.

—