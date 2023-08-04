 

Полиция задержала водителя, выстрелившего из травматического пистолета в центре Москвы

04.08.2023, 21:10, Новости дня
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По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошло недопонимание. В итоге один из них выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины.

Полицейские задержали стрелявшего. Им оказался мужчина 1989 года рождения. Оружие, из которого производили выстрелы, изъято. Пострадавшего доставили в больницу. Сотрудники полиции выясняют причины и детали происшествия.


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