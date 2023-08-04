Как готовили мятеж

Мы узнали все про «ракетный удар» по лагерю ЧВК «Вагнер», который и стал причиной марша на Москву. 18+



Фото: Эрик Романенко / ТАСС

«Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние».

С этого сообщения в 21 час 9 минут 23 июня в пригожинских соцсетях и начался поход ЧВК «Вагнер» на Москву. В нем четко обозначен мотив: это — якобы из-за удара в спину. Обстрела будто бы сознательного, не по ошибке наводчика. Пригожин сообщает стране об «огромном количестве» жертв. И обещает месть.

Запись попадает точно в цель: обществу она объясняет, что заставило ЧВК пойти на мятеж. И еще это аудио мотивирует бойцов ЧВК рискнуть и пойти против власти — это не за амбиции хозяина они рискуют, а в память павших товарищей: «Груз-200, мы вместе» — ведь так написано у них на шевронах.

Вот что мы достоверно установили.

Пригожин не был голословен — в отличие от пропагандистов с их «распятыми мальчиками» (см. сноску 1) он всегда предъявляет доказательства. И сейчас они тоже предъявлены. Это сделал канал «Разгрузка Вагнера», который специализируется на «окопной правде», позволяя себе чуть больше официального канала «Конкорда». Именно там, например, во время конфликта Пригожина и Кадырова появлялись унизительные для «Ахмата» откровения командиров ЧВК.

На этом канале в 20 часов 59 минут — за 10 минут до обращения Пригожина — появилось полутораминутное видео с комментарием: «Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК «Вагнер». Много жертв. По информации бойцов-очевидцев, удар был нанесен с тыловой стороны (…)». Вот главный козырь Пригожина. Во время самого документированного в истории военного конфликта расчет верен: видеозапись с места событий воспринимается с заведомым доверием.

Именно поэтому ее тут же принимается опровергать Первый канал: 24 июня Екатерина Андреева утверждала, что это постановка, так как иных видеосвидетельств нет, а «с момента публикации видео с последствиями якобы ударов до момента появления первого ролика с заявлениям прошло не более 15 минут».

Верно, но вот с момента съемки прошло к тому времени несколько часов. В метаданных видеофайла мы нашли дату и время: «2023/06/23 17:58:29». Это не обязательно время создания записи — вероятнее, в это время ее выгрузили на компьютер. И подвергли монтажу: на видео имеются склейки.

Это видео крайне низкого качества, всего 66 Мб. Автор с напарником, переговариваясь за кадром, бегут по лагерю ЧВК в лесу, снимают поваленные стволы деревьев и обрывки тряпок, а также два очага слабого горения в траншее. Также в кадр попадает то ли тело, то ли одежда и нечто похожее на оторванную руку. За кадром кто-то говорит: по лагерю только что «бахануло», утверждают, что это точно не ВСУ и что теперь «все двухсотые» — то есть погибшие. В конце появляется третий стонущий голос, который вроде бы зовет на помощь, но оператор реагирует: «Подожди, брат», — и продолжает съемку. Всего — 1 минута 22 секунды.

Чего в кадре нет: нет 30 трупов, о которых позже скажет Пригожин, крови, воронок, пожара, обугленной земли — ничего того, что сопутствует ракетному удару. Может, в лагере они и есть, но оператор, создавая видеодоказательство, почему-то их не фиксирует. При этом в излишней деликатности вагнеровцев трудно заподозрить. Например, одно из видео с критикой Минобороны Пригожин записывал на фоне трупов своих бойцов в Бахмуте и требовал от оператора снять их всех. Однако в этом случае ни сразу после «удара», ни позже более детальных видео из лагеря не появилось.

Информация о ракетном ударе взбудоражила жен вагнеровцев. В чатах, похожих на профсоюзные, они обычно обсуждают ежедневные бытовые вопросы, но тут, вполне естественно, переключились на поиск доказательств или опровержений.

Первой версией стал «вброс в интересах Украины», второй — «многоходовка с целью дезориентации противника». Позже заговорили о постановке Пригожина (орфография и пунктуация сохранены): «На самом деле видео непонятное. Не похоже на ракетный удар. Арта может. Может и постановка Пригожина. Не зря у него целая медиа империя, в пиаре знает толк. Тем более что, как будто специально вчера показали этот лагерь как там здорово, а сегодня этот же разбомбили. Вбросы это чьи-то». Далее мужья начинают отзваниваться (телефоны на позициях запрещены, позвонить дают по очереди, по 5 минут), и в чатах наступает облегчение: «Наш позвонил, сказал телевизор не смотреть! Жив, здоров»; «Также муж говорит, что не было»; «Брат позвонил, сказал, что всё хорошо. Конечно данную ситуацию никак не прокомментировал, только посмеялся». В итоге женщины делают вывод: «Хорошая игра актеров и режиссер хороший!» И добавляют: «Мы все тут поседели пока они там играли спектакль».

Достоверно сказать, был ли обстрел, могла бы геолокация лагеря. Однако ее «Вагнер» держит в строжайшей тайне. И если их новые лагеря в Беларуси спутники зафиксировали детально, то лесные убежища под Донецком и Луганском до сих пор не демаскированы, хоть и, казалось бы, оставлены войском Пригожина.

Мы нашли расположение лагеря, где было снято то самое видео.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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