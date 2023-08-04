 

Рупор кремлевской пропаганды: Отражение атаки на Новороссийск

04.08.2023, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ночью противник попытался атаковать Новороссийск морскими беспилотниками.
Дроны обнаружили БДК "Оленегорский горняк" и противодиверсионный катер "Суворовец".
Огнем из автоматического оружия оба дрона были уничтожены.

Также ночью противник пытался атаковать Крым большим количеством беспилотников. Все было запущено 13 штук. 10 были уничтожены силами ПВО, еще 3 подавлены средствами РЭБ.

PS. Появились видео из Новороссийска. Предыдущие сообщения об успешном отражении атаки прямо скажем не соответствуют действительности – один из дронов повредил БДК "Оленегорский горняк", который получил дифферент на борт ввиду затопления 1 или 2 отсеков.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Мнение: О массовом бегстве русских… Куда же вы?

04.08 / Врач Тяжельников назвал последствия употребления арбуза

04.08 / Диетолог отметил важность употребления овсянки на завтрак для снижения холестерина

04.08 / Не использовать базу: частые ошибки при нанесении теней

04.08 / Как придать индивидуальность своей короткой стрижке пикси: способы, которые сделают прическу неповторимой

04.08 / Депутат Милонов предложил запретить предсказывать биржевой курс акций

04.08 / Строгий режим изменили на особый

04.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Во всем виноваты кусты

04.08 / Нутрициолог пояснил, насколько вредны консерванты

04.08 / Кипячение воды никак не сказывается на ее безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика