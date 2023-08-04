Мнение: О массовом бегстве русских… Куда же вы?

Всё случилось ровно так, как и предсказывалось. Едва лишь запахло жареным — всерьёз так, по-крупному, — на нескольких ключевых направлениях, эти русские «сломались». Не выдержали — и побежали. Массово. Тысячами. Даже, пожалуй, десятками тысяч.

И на фоне этого бегства некоторые эксперты уже заговорили о настоящей катастрофе, лишающей Россию «последнего шанса». Всё, в общем. Амба!

Непредвзятая #статистика «бегунов» достаточно красноречива.

С начала «украинского кризиса» Россию спешно покинули 15 тыс. самых обеспеченных её граждан. По методике подсчёта, к ним относятся те, чьё «чистое» состояние — активы за вычетом долгов — превышает 1 млн долларов США.

Это, конечно, далеко не все богатенькие буратинки Родины. Согласно оценкам консалтинговой компании Frank RG, в 2021 году в России таких богачей насчитывалось 44 тыс. человек. То есть, за прошлый год «сбежала» примерно треть из них. Впрочем, ещё не известно, сколько такого контингента покинули страну в декабре 2021 года, когда обстановка на юго-западных рубежах России резко накалилась. Вовремя предать, значит, предвидеть ©, как мы помним.

По количеству «дорогих беглецов» #Россия заняла первое место в мире за прошлый год. И потеряла 0,1% населения при этом — предпринимателей, профессионалов, мастеров и т.п. Их, правда, в демографическом плане с охотой замещают азиатские трудовые мигранты. Но равноценна ли такая «замена»? Вопрос риторический.

С другой стороны, российская «элита» оказалась самой пугливой и самой осторожной: никто не может сказать, где осели русские нувориши. Даже Украину, оказавшуюся в эпицентре военного конфликта в прошлом году, по всем сравнительным метрикам покинуло меньше богачей — примерно 2800 чел. из 9,5 тысяч, около четверти (так что 42%, показанные на схеме — явная ошибка). При этом там у людей было вполне объективный мотив оказаться подальше от «горячих» событий. И большинство из них релоцировалось в близкую Польшу и другие страны ЕС.

Но может теперь, с третьей попытки у России появится «национально ориентированная элита»?

Хотя, если по-честному, учитывая качество «человеческого капитала», ведь вряд ли?

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