 

Врач Тяжельников назвал последствия употребления арбуза

04.08.2023, 20:05, Разное
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Врач общей практики Андрей Тяжельников отметил, что человеку, страдающему от отеков после съеденного арбуза, следует обратиться за обследованием. Специалист подчеркнул, что возникающая после арбуза отечность не должна оставаться без внимания, так как это может свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем, в частности, болезней сердца или почек.

«Если человек отекает после употребления арбуза, ему стоит обратиться к врачу. Возможно, у него есть проблемы с сердцем или почками», — заявил Андрей Тяжельников.

Кроме того, врач обратил внимание на наличие других хронических нарушений и болезней, при которых следует быть осторожным с употреблением арбуза или воздержаться от его употребления, руководствуясь рекомендациями лечащего врача.


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