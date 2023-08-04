Диетолог отметил важность употребления овсянки на завтрак для снижения холестерина

Сбалансированный рацион и растворимая клетчатка могут помочь снизить уровень холестерина, заявила врач-диетолог Василиса Пономарева. Недавние исследования подтверждают, что высокий уровень холестерина может быть связан с токсичностью печени, поэтому регулярные дефекации способствуют естественной детоксикации этого органа. Согласно рекомендациям, увеличение потребления растворимой клетчатки до 30 граммов в день помогает держать рацион в норме и уменьшает вероятность запоров.

Важным источником растворимой клетчатки являются продукты, богатые этим волокном. В их список входят овес, ячмень, коричневый рис, брокколи, капуста и темно-зеленые листовые овощи. Особенно полезен овес, благодаря содержанию бета-глюкана, разновидности клетчатки, способствующей снижению уровня холестерина.

Исследования указывают, что употребление 60 граммов овсяных отрубей в день может способствовать снижению уровня “плохого” холестерина и липидов в крови. Отмечается, что менее обработанный овес содержит больше бета-глюканов, которые благотворно влияют на уровень холестерина липопротеинов низкой плотности.

Кроме овса, также богаты бета-глюканом и способствуют улучшению уровня холестерина грибы шиитаке и майтаке.