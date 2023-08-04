 

В новом байопике “Володя” лицо Высоцкого воссоздадут с помощью нейросети

04.08.2023, 19:52, Новости дня
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Продюсер нового байопика о великом актере, поэте и барде Александр Жигалкин рассказал, что в съемках будут задействованы нейросетей. Артиста планируют воссоздать на экране со 100-процентной идентичностью. Озвучивать звезду будет сын Никита Высоцкий, а петь герой будет своим голосом.

Однако “умные” технологии не полностью заменят работу исполнителя главной роли. В “Володе” снимется Александр Шпагин, который даже без грима очень сильно напоминает Высоцкого.

Кстати, Никита Владимирович является одним из авторов идеи фильма об отце. История в картине будет разворачиваться в период после выхода “Вертикали”. Также авторы расскажут о главных женщинах Владимира Высоцкого и других интересных моментах из личной жизни.

По словам Александра Жигалкина, “Володя” станет первым в мире фильмом, где будут задействованы нейросети для достижения 100-процентной идентичности персонажа. Напомним, в 2011 году вышел фильм “Высоцкий. Спасибо, что живой”. Однако многие ругали картину за “пластиковое” лицо главного героя. Тогда для достижения внешнего сходства на актера накладывали большое количество грима, который выглядел, можно сказать, как посмертная маска.


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