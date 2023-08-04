Не использовать базу: частые ошибки при нанесении теней

Нанесение макияжа – это что-то среднее между искусством и наукой. В этой сфере существует столько правил и условностей, что порой можно запутаться. Но, не зная их, не создать красивый образ. Обратите внимание на частые ошибки при нанесении теней на глаза и старайтесь их не допускать.

Не использовать базу

Кто-то может сказать, что база под тени – это просто маркетинговый ход и пустая трата денег. Но на самом деле это необходимая составляющая красивого и стойкого макияжа. База хорошо выравнивает поверхность век, сглаживает складочки и морщинки, благодаря чему макияж ложится ровно и красиво. А еще она улучшает сцепление теней с веками, благодаря чему косметика не осыпается и не растекается, а хорошо держится в течение дня.

Краситься неправильной кистью

Многие женщины используют для нанесения теней поролоновые аппликаторы, которые идут в комплекте. Но они, как правило, некачественные и наносят косметику слишком плотным слоем. К тому же важно учитывать текстуру теней. Так, если они рассыпчатые, то нужна щеточка из натурального ворса. А более плотные жирные тени наносятся при помощи синтетических кистей.

Не убирать остатки

Не думайте, что тени, осыпавшиеся на нижнее веко, сами исчезнут с вашей кожи. Они просто расплывутся и размажутся, создавая эффект панды. Их нужно сразу же смахнуть кистью. А если они уже успели впитаться в кожу, то замаскируйте их консилером.

Неправильная схема нанесения

Как правило, женщины красят глаза начиная с внутреннего уголка глаза или середины века, продвигаясь к краю. В результате получается не слишком красивый и неровный контур. Грамотные визажисты начинают наносить тени с внешнего уголка века, постепенно продвигаясь к внутреннему. Это позволяет создать правильную форму и соблюсти правильную плотность нанесения косметики.

Использовать тени под цвет глаз

Как правило, тени такого же цвета не подчеркивают цвет зрачков, наоборот, они сливаются с ними, из-за чего макияж может выглядеть невзрачно. Для более эффектного образа выбирайте декоративную косметику, которая выгодно контрастирует с цветом ваших глаз, делает их ярче и выразительнее. Так, голубым и серым глазам подходят теплые оттенки, а карим и зеленым – холодные.

Игнорировать растушевку

Если вы просто нанесете тени грубыми движениями, то, скорее всего, получите грубый неестественный макияж, который будет выглядеть весьма комично. Для более элегантного и натурального эффекта обязательно растушуйте границы нанесения теней.