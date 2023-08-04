Как придать индивидуальность своей короткой стрижке пикси: способы, которые сделают прическу неповторимой

Если время от времени вы находитесь в поиске нового стиля, чтобы еще больше подчеркнуть свою красоту, самое время обратить внимание на стрижку пикси, которая представлена во множестве разных вариантов. Вы можете придать своей прическе индивидуальность, а себе – неповторимый вид. Такой подход актуален для тех девушек и женщин, которые не боятся сказать длиннее своих волос «увидимся позже». Пикси – это стрижка, мимо обладательницы которой нельзя пройти, не заметив.

К какому типу лица подходит стрижка в стиле пикси

Стрижка пикси, кажется, подходит каждой девушке и женщине, ведь она универсальна. Если у вас квадратная или круглая форма лица, вы сможете подобрать для себя ту вариацию пикси, которая подчеркнет ваши индивидуальные особенности, выделит совершенства и позволит вам чувствовать себя более уверенно.

Например, если лицо удлиненное, лучше всего подобрать прическу с удлиненной челкой, которая будет смягчать вертикальность. Для тех девушек и женщин, у которых треугольная форма лица, хорошо подойдет пикси с закругленной или асимметричной челкой. Если у вас лицо в форме сердца, подберите пикси с легкой челкой, которая будет скрывать широкий лоб. А вот для девушек с овальным лицом подойдет любой вариант пикси.

Как узнать, подходит ли вам стрижка пикси

Для того чтобы понять это, следует измерить расстояние от мочки уха до подбородка, используя карандаш. Так вы сможете определить высоту своего подбородка. Если результат равен или меньше 5,7 см, это значит, что короткие волосы вам подойдут. В противном случае можно подобрать длину миди.

Короткая стрижка пикси

Это разновидность пикси с укороченной длиной волос у висков и на затылке. Сверху волосы могут быть более или менее длинными. В зависимости от длины волос сверху, вы сможете поиграть с укладкой прически, придав ей текстурированность или гладкость.

Особенности укладки

Это стрижка, которая легка в укладке. Вам не придется каждое утро проводить много времени у зеркала, чтобы выглядеть непревзойденно. Для того чтобы сделать свою прическу такой, как вам хочется, можно использовать для укладки все: от собственных рук до всевозможных фенов и стайлеров. Все будет зависеть от того, какой эффект в итоге вы хотите получить. Впрочем, вы можете оставить свои волосы естественными, так прическа пикси будет смотреться еще более необычно.

Укороченная пикси, чтобы подчеркнуть ваш непревзойденный стиль

Вы можете выбрать один из множества вариантов пикси, например, с челкой. Сочетание коротких волос с удлиненной челкой всегда является гарантией успеха, ведь в этом случае вы будете иметь больше возможностей, чтобы сделать свой стиль более разнообразным. Если вы хотите придать вашему образу индивидуальность, следует выбрать тот вариант пикси, который подойдет вашему лицу.

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Пикси без челки

Для тех девушек, у которых гармоничные черты лица, и лоб не слишком широкий, отлично подойдет пикси без челки с пробором на одну сторону. Такой вариант идеален даже для тонких и прямых волос, хотя может показаться, что это не так.

Пикси андеркат

Наверняка, когда вы видели андеркат на мужчинах, думали о том, что смогли бы примерить такую прическу на себе. Что ж, сегодня в моде нет никаких ограничений. Возможно, настал тот момент, когда желаемое следует сделать действительным.

С челкой baby bangs

Да, такая вариация стрижки подойдет не всем, но как вы сможете убедиться в каком-то из этих мнений, если не попробуете?

Асимметричная

Вы можете попросить своего стилиста по волосам придать стрижке пикси асимметричный вид. Такой подход способен создать идеальную прическу практически для любого типа лица.

Минимальная длина

Такая вариация пикси предполагает минимальную длину волос по всей поверхности головы, включая макушку, затылок и виски.