Депутат Милонов предложил запретить предсказывать биржевой курс акций

За попытки

предсказывать стоимость активов на бирже могут ввести уголовную ответственность, как за «шарлатанство» – с таким предложением выступил депутат Виталий Милонов.

Он настаивает, что так называемая «биржевая аналитика» – такой же обман, как астрология, хиромантия и радиоуглеродный анализ.

Если предложение

Милонова будет принято, то за публичное занятие биржевой или финансовой аналитикой

физическим лицам будет грозить до 2 лет колонии, а юридические лица за это

могут быть признаны нежелательными организациями. В пояснительной записке к

законопроекту сказано, что методы, используемые так называемыми «экономистами»

при предсказании курса акций, гораздо хуже астрологии, поскольку они так же

антинаучны, но при этом маскируют свою абсурдность за огромным количеством

профессиональных терминов, непонятных обывателю. Милонов приводит

статистику, из которой следует, что случайное подбрасывание монетки имеет на 76%

лучшую предсказательную силу, чем прогнозы любого из аналитиков за 2000-2023 годы.

«По сути они

занимаются тем же колдовством и шарлатанством, – говорит Милонов. – В этих

методах нет никакой научной базы, они либо вообще не работают, а если работают,

то только потому, что «аналитик» продал душу дьяволу. Он, по сути, колдун, и

может ничуть не хуже предсказывать курс по кофейной гуще. Нужно запретить всё

это мракобесие. Курс акций на завтра должно определять правительство, а не

какие-то диванные экономисты».

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