Строгий режим изменили на особый

Алексею Навальному дали новый, экстремальный срок — 19 лет по делу об экстремизме.

Мосгорсуд на выездном заседании в ИК-6 во Владимирской области назначил новое наказание оппозиционеру Алексею Навальному по «экстремистскому делу». Его приговорили к 19 годам заключения в колонии особого режима. Второго фигуранта — Даниэля Холодного — к (данные уточняются) годам лишения свободы. Слушания проходили в закрытом режиме. Журналистов допустили только на видеотрансляцию оглашения итогового решения.

Судья Андрей Суворов признал виновным Навального по всем пунктам обвинения. Оппозиционеру вменили семь эпизодов по шести статьям Уголовного кодекса: о создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, а также — вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

По этому же делу проходит бывший технический директор «Навальный LIVE» Даниэль Холодный. Его признали причастным к участию в экстремистской деятельности и ее финансировании. Поводом для преследования стала его работа на канале, в том числе сбор пожертвований на ютубе.

По совокупности приговоров Навального (он уже отбывает наказание по делу «Ив Роше» и за прошлое дело о «мошенничестве») ему увеличили срок заключения и утяжелили условия — после того как приговор вступит в законную силу, его переведут из колонии строгого режима — на особый режим.

Соратник Навального Иван Жданов* пояснил, что эпизоды о создании экстремистских сообществ и финансировании экстремизма связаны с работой ФБК** и сборе донатов на работу организаций, созданных оппозицинером. Статья о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий касается протестных акций, организованных ФБК, в котором «участвовали несколько человек младше 18 лет».

При этом призывы к экстремизму Навальному, по словам Жданова, вменяют за чужие высказывания — причиной стали твиты бывшего оператора ФБК Павла Зеленского о гибели журналистки Ирины Славиной и выступление одного из участников митинга в рамках президентской кампании Навального в Уфе 12 июня 2017 года.

Дело о реабилитации нацизма против политика, по словам его сторонников, завели из-за инцидента, произошедшего в Волгограде в 2017 году. Когда в оппозиционера плеснули зеленкой, местный штаб сделал коллаж с монументом «Родина-мать зовет!». Этот инцидент стал основой для преследования волгоградского активиста Алексея Волкова по статье о реабилитации нацизма. Вероятно, следствие также решило, что к распространению коллажа был причастен и сам Навальный. При этом Волкова позднее приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей, однако затем освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

В ходе прений сторон прокурор Надежда Тихонова запрашивала для Навального 20 лет лишения свободы, а для Даниэля Холодного — 10 лет заключения в колонии общего режима.

Навальный категорически отверг все предъявленные обвинения и в своем последнем слове заявил:

ЦИТАТА

«Я обвиняюсь в том, что разжигаю ненависть к представителям власти и спецслужб, судьям и членам партии «Единая Россия». Но нет, я не разжигаю ненависть. Я просто помню, что у человека две ноги: совесть и интеллект. И когда вам надоест поскальзываться с этой властью, расшибая себе лоб и будущее, когда вы, наконец, поймете, что отказ от совести в итоге приведет к исчезновению интеллекта, тогда, может быть, вы встанете на те две ноги, на которых должен стоять человек, и мы вместе сможем приблизить Прекрасную Россию Будущего».

Андрей Карев,

корреспондент судебного отдела

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов».** Организация признана судом экстремистской и ее деятельность запрещена в РФ.

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