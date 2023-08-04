 

Нутрициолог пояснил, насколько вредны консерванты

04.08.2023, 18:49, Разное
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Консерванты, применяемые в пищевых продуктах, обычно считаются безопасными. Но как и во многих аспектах здоровья и питания важна их концентрация.

Врач-нутрициолог Игорь Строков объяснил, что умеренное потребление продуктов с консервантами обычно не вызывает беспокойства. Однако следует быть осторожными, когда потребляется чрезмерное количество продуктов с высокой степенью обработки, так как они могут содержать более высокие уровни консервантов.

Потенциальные риски для здоровья связаны с чрезмерным потреблением продуктов, богатых консервантами. Некоторые люди могут проявить чувствительность к определенным консервантам и столкнуться с аллергическими реакциями или непереносимостью, проявляющейся в кожной сыпи, затрудненном дыхании, желудочно-кишечных расстройствах и других симптомах.

Продукты с высокой степенью обработки, содержащие много консервантов, часто также содержат другие вредные ингредиенты, такие как сахар, соль и насыщенные жиры. Их чрезмерное потребление способствует формированию нездоровых привычек в питании.

Некоторые консерванты могут вызывать проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота, боль и диарея, особенно при употреблении в больших количествах.

Хотя в большинстве случаев консерванты считаются безопасными в установленных нормах, все еще существуют споры о потенциальных долгосрочных последствиях чрезмерного потребления.


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