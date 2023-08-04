Кипячение воды никак не сказывается на ее безопасности

Вторичное кипячение является одним из распространенных методов очистки воды для питья. Однако стоит осознать, что оно не всегда гарантирует желаемую безопасность.

Кипячение воды является эффективным способом уничтожения большинства бактерий, вирусов и других микроорганизмов, которые могут присутствовать в жидкости. При нагревании до 100 градусов Цельсия большинство патогенов погибает, что делает воду безопасной для питья.

Однако вторичное кипячение может не всегда быть эффективным методом очистки, особенно если вода была сконденсирована или хранилась в неподходящих условиях. В процессе первого кипячения микроорганизмы действительно умирают, но их останки и токсины могут остаться в жидкости. При вторичном кипячении патогены не уничтожаются, и при повторном нагревании их количество может даже увеличиться.