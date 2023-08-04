Какой-то крутой уклон

Зачем вводить тюремные сроки для уклонистов, если, по словам президента, в мобилизации нет необходимости?



Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Один из главных ньюсмейкеров Госдумы последнего времени, председатель комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов предложил ввести уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности проект Картаполова уже одобрила.

Сейчас уголовная ответственность установлена только за уклонение от срочной службы или альтернативной гражданской. Но, видимо, по мнению генерала Картаполова, еще больше стало «попахивать» тем, что обычным гражданам, в отличие от него, под страхом наказания запрещается называть соответствующим словом.

Действующая редакция статьи 328 УК РФ устанавливает ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Первая часть статьи вводит наказание за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы — начиная от штрафа размером до 200 тысяч рублей и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет.

Вторая часть статьи вводит наказание за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной. Оно мягче: максимум, можно получить арест на срок до шести месяцев.

В поправке Картаполова предлагается дополнить эту статью 328 УК еще одной — третьей частью,

введя наказание за уклонение от призыва на срочную службу по мобилизации или в военное время при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

Для справки: уклонением от призыва считается неявка гражданина без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, к которым статья 32 Федерального закона 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» относит явку на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть.

Под уважительными причинами (статья 7 закона) считаются:

заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья или смерть близкого родственника или усыновителя либо участие в похоронах таких лиц;

непреодолимая сила или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

«иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом».

Также «уклонение» может выражаться и в «незаконном получении гражданином освобождения от военной службы или отсрочки от нее», например, путем симуляции болезни.

Размер и характер наказания за «уклонение от мобилизации» в отзыве правительства не уточняется. Однако осенью после объявления «частичной мобилизации» Картаполов вместе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым уже предлагал ввести для «уклонистов от мобилизации» наказание: либо штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Но потом авторы заявили, что, поскольку «частичная мобилизация» завершена, поправки потеряли актуальность. А теперь, выходит, актуальность снова появилась?

Напомним (об этом не раз рассказывала «Новая газета»), что, несмотря на заявления высших должностных лиц, включая президента и министра обороны, «частичная мобилизация» формально не закончена. Это подтвердил пленум Верховного суда РФ в своем постановлении от 18 мая 2023 года «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы», констатировав, что период «частичной мобилизации» заканчивается «датой и временем отмены мобилизации».

Эти дата и время, как известно, до сих пор так и не установлены, а на все запросы (включая те, что направляли региональные депутаты от «Яблока» из Петербурга, Москвы, Карелии, Пскова и Великого Новгорода) президентская администрация и Минобороны неизменно отвечают, что для издания президентского указа об окончании периода «частичной мобилизации», мол, «нет правовых оснований».

В результате ситуация повисает в воздухе.

С одной стороны, никаких повесток в военкоматы для призыва по мобилизации гражданам уже давно не приходит. А с другой стороны, пока мобилизация не закончена, продолжают — в соответствии с президентским указом № 647 от 21.09.22 — служить те «контрактники», у которых завершился срок действия контракта, и резко сокращен перечень оснований, по которым военнослужащие могут уволиться из армии по своей инициативе.

Но главное в том, что если по каким-то причинам власть захочет продолжить мобилизацию, то не понадобится издавать никаких новых указов или распоряжений.

Можно просто начать присылать повестки.

И если сейчас «уклонистам» грозит административная ответственность за неявку в военкомат (депутаты недавно подняли его с 3 до 30 тысяч рублей), то в случае принятия поправки Картаполова (в чем сомневаться не приходится) им будет грозить уже отправка в колонию на срок до двух лет.

Будет или не будет продолжена мобилизация — сейчас сказать невозможно.

Президент Владимир Путин в июне заявлял, что «нет необходимости в новой мобилизации».

Но необходимость может и появиться.

И если такое решение примут, его законодательное обеспечение — для куда более жесткого наказания «уклонистов» — будет уже готово.

Борис Вишневский,

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

P.S.

Как сказал Андрей Картаполов, законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации будет внесен в Госдуму этой осенью. Наказывать «уклонистов» предлагается штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до пяти лет (то есть, именно так, как Картаполов предлагал еще в ноябре 2022 года).

По словам Картаполова (цитируем интервью «Парламентской газете»), поправка необходима «для того, чтобы восстановить, назовем это так, статус-кво, выровнять ситуацию», потому что «у нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена». Между тем, «военная служба — это государственное дело, и каким бы путем человек к службе ни пришел, если он нарушает свои обязанности, отказывается от их выполнения — он должен понести наказание». Проект, по словам генерала, «более чем актуальный, так что тянуть с процедурой нет никакой необходимости».

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