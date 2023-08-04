 

Мнение: Россия и Африка переживают за Украину

04.08.2023, 18:00, Разное
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Кремль обнародовал заявление по Украине по итогам встречи Владимира Путина с лидерами шести стран Африки и одним министром из Замбии.

На встрече 28 июля 2023 года присутствовали президент Союза Коморских островов Азали Ассумани как Председатель Африканского союза, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси, президент Республики Сенегал Макки Салл, президент Республики Уганда Йовери Мусевени и министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо.

Семь президентов (включая Путина) и один министр из Замбии «призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», «призвали ООН принять необходимые меры, чтобы высвободить 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза, для немедленной и безвозмездной поставки в африканские страны».

Ну и конечно же «лидеры договорились продолжить диалог по Африканской мирной инициативе, чтобы открыть путь к миру».

Какие конкретные шаги предложила Африка для мира на Украине, Кремль не написал. Подозреваю, что главное условие установления мира на Украине по версии лидеров семи стран и одного министра – это капитуляция Украины. Все остальные варианты, думаю, неприемлемы для Кремля. Но вариант капитуляции Украины, по всей видимости,  неприемлем для Украины. Капитулировать Украина могла еще год назад и уже давно жила бы припеваючи, как Россия. Но вон как оно обернулось….

В общем, сдается мне, что Украина не понимает и не поймет переживаний России и Африки за Украину. Или я чересчур пессимистичен?

На снимке: президенты России и шести стран Африки вместе с министром из Замбии обсуждают Африканскую мирную инициативу, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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