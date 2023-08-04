Рупор кремлевской пропаганды: Обвинение Трампа

Обвинение Трампа

Трампу предъявлены обвинения по четырем статьям за попытку отменить поражение на выборах 2020 года

Во вторник бывшему президенту Трампу были предъявлены обвинения по четырем статьям в тяжких преступлениях за его противозаконные и нечистоплотные усилия отменить его поражение на президентских выборах 2020 года. В четверг Трамп должен предстать перед федеральным окружным судьей Таней С. Чаткен.

Привлечение к ответственности и тюремное заключение Трампа за его деяния до и во время фашистского путча 6 января 2021 года полностью оправданы и необходимы. Обвинения, предъявленные по решению большой коллегии присяжных Вашингтона, созванной специальным прокурором Джеком Смитом, изложены осторожным и законническим языком, но тем не менее звучат обличающе.

Однако в них перечислена только часть преступлений Трампа, и ни слова не сказано о его самом тяжком преступлении – попытке насильственного свержения правительства и сохранения поста в Белом доме как президента-диктатора.

Четыре обвинения: сговор с целью мошенничества против правительства США (путем представления фальшивых списков избирателей в семи штатах, где Байден победил с небольшим перевесом), заговор с целью нарушения прав американского населения (права голосовать и права иметь свой голос засчитанным), заговор с целью воспрепятствовать государственным процедурам, а именно утверждению результатов голосования коллегии выборщиков Конгрессом 6 января 2021 года, и фактическое воспрепятствование государственным процедурам, поскольку погромщики, которых он созвал в Вашингтон и потом натравил на Капитолий, фактически задержали утверждению результатов Конгрессом на много часов.

Почти все из 123 параграфов обвинительного заключения касаются усилий Трампа подменить фальшивыми выборщиками Трампа выборщиков Байдена, за которые проголосовали избиратели в семи штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Нью-Мексико, Пенсильвании и Висконсине. Для этого использовались разные незаконные тайные манипуляции, придуманные его сообщниками юристами, с привлечением законодателей штатов, министерства юстиции и вице-президента Майка Пенса.

Эти действия стали широко известны за последние два год: сочинение фальшивых списков «выборщиков» Трампа, которые дали ложные показания Конгрессу, с целью побудить законодательные собрания штатов объявить о своем праве назначить выборщиков взамен тех, кого избрали в ноябре; запрос к министерству юстиции о посылке уведомлений законодательным собраниям штатов с утверждением, что министерство юстиции расследует убедительные утверждения о нарушениях на выборах в их штатах, и, наконец, попытка вынудить Пенса использовать его церемониальную роль председателя при подсчете голосов выборщиков 6 января для отмены утверждения выборщиков Байдена, или заменив их сразу «выборщиками» Трампа, или вернув дело в штаты, где законодательные собрания с большинством у республиканской партии сами выполнят эту грязную работу.

Из обвинительного заключения ясно, что действия Трампа были покушением на демократию: «под предлогом (беспочвенных) утверждений о нарушениях на выборах, обвиняемый побуждал официальных лиц в ряде штатов отменить результаты голосования, лишить права голоса миллионы избирателей, отменить законных выборщиков, и, в конце концов, причинить утверждение и голосование противозаконных выборщиков в пользу обвиняемого…».

Обвинительное заключение не называет шестерых, еще не обвиненных, сообщников, хотя описание их действий так подробны, что позволяют опознать как минимум пятерых, все юристы – Руди Джулиани, Джона Истмена, Сидни Пауэлл и Кеннета Чесебро – сотрудников избирательной кампании Трампа, и Джефри Кларка, который был тогда помощником генерального прокурора.

Этот список соучастников и сами обвинения указывают на крайне ограниченный охват. Никто из фашистов-погромщиков Капитолия 6 января не назван как соучастники, в том числе главари фашистских банд как Прауд Бойз и Оас Киперз, некоторые из которых были осуждены за сговор о призыве к мятежу.

Это обвинение – практические в попытке свергнуть правительство, не предъявлено Трампу, хотя он был главой этого сговора о призыве к мятежу. Он поддерживало связь с фашистскими главарями через политических приближенных вроде Роджера Стоуна и во время обсуждения перед выборами приказал Прауд Бойз «не вмешиваться и быть наготове». И главари, и рядовые члены этих групп считали себя солдатами Трампа, и явились в Вашингтон 6 января по его приказу.

Обвинение не упоминает о сообщниках Трампа в республиканской партии, которые играли важную роль в попытке путча, включая задерживание утверждения выборщиков, пока продолжался погром.

Важнее всего, обвинение не упоминает ни одного члена аппарата национальной безопасности США, которые играли критически важную роль 6 января, замалчивая информационно-аналитические отчёты о планах насильственных действий, которые широко обсуждали в соцсетях, позволив погрому Капитолия произойти, и не допуская национальную гвардию в Капитолий многие часы, пока погромщики пересилили полицию Капитолия и затем дрались с полицейскими подкреплениями, посланными местными властями Вашингтона.

Невозможно представить, что все это произошло без решающего участия Трампа. Но обвинение избегает любого предположения, что Трамп сделал что-то большее, чем воспользовался погромом, чтобы надавить на Пенса с целью отмены утверждения результатов выборов.

Во время замедленного расследования событий 6 января главным для правительства Байдена было защитить ключевые военно-шпионские службы, и избегать любого действия, которое могло бы помешать им сначала спровоцировать, а потом раздувать войну против России на Украине.

В обвинении приводятся подробности бесед, в которых сообщники Трампа открыто признают возможность массового восстания, если Трамп попытается сохранить свой пост и последующую необходимость подавить недовольство военной силой.

Параграф 81 содержит беседу между заместителем советника президента и «сообщником номер 4» (Кларком), в котором первый предупредил, что, если не будет обнаружено серьезных нарушений на выборах и Трамп все равно попытается остаться президентом, «в каждом крупном городе США будут бунты». Соучастник номер 4 ответил: «Ну, для этого есть закон "О противодействии мятежным действиям"».

Причиной для отсутствия реакции демократической партии на путч было стремление избежать чего-либо, что могло бы мобилизовать массовое противодействие попытке отменить конституцию. Со времени путча, главным для правительства Байдена была защита «коллег» из республиканской партии.

Примечательно, что потребовалась два с половиной года на то, чтобы предъявить обвинение против Трампа в связи с погромом Капитолия, который могли видеть миллиарды зрителей, и в котором сам Трамп, своим собственными словами в твитах и на видео, предоставил доказательства своего соучастия.

Белый дом пытался избежать предъявления обвинения как можно дольше, чтобы, по словам Байдена после вступления в должность, «сохранить сильную республиканскую партию», и для сокрытия все более явного фашистского характера партии, которую Байден стремится вовлечь в двухпартийное сотрудничество. В июне Washington Post сообщила о том, что министерство юстиции пытается избежать расследования участия Трампа в путче 6 января.

Как и во всех остальных случаях с правительством Байдена, время обвинения Трампа, как видно, связано с требованиями войны против России на Украине. Когда «весеннее наступление» ВСУ обернулось кровавым тупиком, Уолл-стрит и военно-шпионские службы не могли дольше терпеть сумбурное и разрушительное вмешательство Трампа во внешнюю политику США.

Каковы бы ни были их расчёты, они не смогут разрешить глубокий политический кризис в атмосфере гражданской войны, которая охватывает США. Трамп остаётся главой республиканской партии и ведущим кандидатом на президентских выборах 2024 года.

(с) Патрик Мартин

https://www.wsws.org/en/articles/2023/08/02/dlub-a02.html – цинк

Выборы 2024 года будут веселыми – попытки посадить Трампа vs попытки объявить импичмент Байдену за коррупцию.

Друзей у нас там нет, нам важен сам процесс и порождаемые им центробежные тенденции.

Стоит также учитывать, что часть истеблишмента республиканской партии стремится любой ценой слить Трампа, даже ценой поражения партии на выборах 2024 года. Сейчас будут всеми силами проталкивать ДеСантиса на замену Трампу, но при прочих равных ДеСантис уступит Трампу, как в свое время проиграл Джебб Буш.

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