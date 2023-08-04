Скандалы: «ОТП Банк» избрал тактику «выжженной земли»?

Венгерское финансовое учреждение заподозрили в смене маркетинговой стратегии по отношению к свои клиентам

Российское подразделение венгерской банковской группы OTP Group ОТП банк, похоже, ставит антирекорды по количеству негативных отзывов клиентов и судебных исков. Среди истцов банка, например, можно назвать Фонд капитального ремонта г. Москвы. Дело в том, что ОТП банк входит в число финансовых организаций, предоставляющих финансовые гарантии.

Банк принимает платежи от клиентов, но если верить многочисленным сообщениям в СМИ, находятся поводы не выполнять свои обязательства по гарантиям. И должен бы нести за такое ведение бизнеса ответственность. Однако судебные тяжбы могут тянуться долго, а контролирующие органы в отношении «ОТП Банка» претензий не выставляют.

Между тем, на Украине, где венгерская OTP Group также ведет свой бизнес, требования властей к банкирам намного жестче. Киевские власти внесли венгерский банк в санкционный список за ведение бизнеса в «стране-агрессоре» России. Министр иностранных дел Венгрии в ответ пригрозил заблокировать поставки оружия для ВСУ из ЕС. В свою очередь руководство венгерской банковской группы уже второй год обещает вывести бизнес из России, но пока не очень торопится осуществить свою «угрозу». Тем более, что российское подразделение приносит венгерским финансистам существенные заработки – порядка 10% от прибыли банковской группы во всех странах.

Можно заподозрить, что пренебрежение интересами российских клиентов могло бы служить своего рода exit strategy (стратегия выхода) OTP Group из России. Под давлением европейских регуляторов венграм, судя по всему, придется сворачивать банкинг в нашей стране. Но складывается впечатление, что делают они это по принципу «выжженной земли» — чтобы получить максимальную выгоду от работы в России и компенсировать неизбежные издержки закрытия крупного финансового подразделения.

Между тем, думается, что выход с российского рынка «ОТП Банка» позволит российским финансовым учреждениям более эффективно и ответственно освоить освободившуюся нишу. Правда, на «выжженной» поляне работать будет гораздо сложнее, поскольку придется решать проблемы, созданные венграми при выходе из России. Поэтому российским контролирующим органам, думается, имеет смысл вмешаться в ситуацию до того, как она может приобрести характер крупной проблемы для финансовой системы нашей страны. В условиях экономического противостояния с Западом и растущего санкционного давления на нашу страну, стабильность финансовой системы имеет стратегическое значение.

В СМИ также можно найти публикации о хитрых схемах и различного рода приемах получения денег от клиентов «ОТП Банка». На эту сторону деятельности венгерского предприятия наверняка следовало бы обратить внимание российским контролирующим органам.

В заключение следует сказать и том, что опасения обидеть одного из немногих партнеров России в Европейском союзе безосновательны. На то они и партнеры, чтобы вести себя ответственно на территории нашей страны. К тому же OTP Group – это частная организация, а не государство Венгрия. И если в Венгрии «кто-то кое-где порой» не хочет вести с Россией честный и ответственный бизнес, то самое время подсказать венгерским властям, что не в меру меркантильные инстинкты некоторых коммерсантов наносят ущерб партнерству наших стран.

Елена Смирнова