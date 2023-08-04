Volkswagen, Fiat и Opel не продали за июль ни одного автомобиля в России

В июле текущего года в РФ не было продано ни одного нового автомобиля от таких популярных марок, как Volkswagen, Fiat и Opel. Эта информация стала известна 4 августа из отчета Ассоциации европейского автобизнеса.

Также в этом месяце сильно пострадали продажи автомобилей от Honda – всего одна машина японского производителя была реализована в РФ за весь период, двое автолюбителей приобрели новый Lexus, а еще по 3 машины реализовали Isuzu и Jeep.

Стоит отметить, что ни одна из упомянутых марок официально не представлена на рынке новых автомобилей в России.

Ранее, в июне, ситуация была аналогичной – ни одной продажи авто от Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, Genesis, Subaru, Isuzu, Honda, Toyota, Lexus, Audi и Suzuki.

Тем не менее, в целом объем продаж новых автомобилей в стране пошел вверх. По данным “Автостата”, в июле было продано 95,7 тыс. автомобилей, что на 16% больше, чем в предыдущем месяце, и в 2,7 раза больше, чем в июле прошлого года. Июльский показатель оказался самым высоким с февраля 2022 года, когда было продано 99,1 тыс. новых машин.