 

Volkswagen, Fiat и Opel не продали за июль ни одного автомобиля в России

04.08.2023, 17:25, Разное
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В июле текущего года в РФ не было продано ни одного нового автомобиля от таких популярных марок, как Volkswagen, Fiat и Opel. Эта информация стала известна 4 августа из отчета Ассоциации европейского автобизнеса.

Также в этом месяце сильно пострадали продажи автомобилей от Honda – всего одна машина японского производителя была реализована в РФ за весь период, двое автолюбителей приобрели новый Lexus, а еще по 3 машины реализовали Isuzu и Jeep.

Стоит отметить, что ни одна из упомянутых марок официально не представлена на рынке новых автомобилей в России.

Ранее, в июне, ситуация была аналогичной – ни одной продажи авто от Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, Genesis, Subaru, Isuzu, Honda, Toyota, Lexus, Audi и Suzuki.

Тем не менее, в целом объем продаж новых автомобилей в стране пошел вверх. По данным “Автостата”, в июле было продано 95,7 тыс. автомобилей, что на 16% больше, чем в предыдущем месяце, и в 2,7 раза больше, чем в июле прошлого года. Июльский показатель оказался самым высоким с февраля 2022 года, когда было продано 99,1 тыс. новых машин.


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