 

«Это жизнь, всякое бывает» – учёные нашли записи о четвёртом законе Ньютона

04.08.2023, 17:33, Разное
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На сайте Британского музея опубликованы письма Исаака Ньютона, датируемые 1725-1727 годами. Оказалось, что в последние годы жизни учёный кардинально пересмотрел свои взгляды на классическую физику и математический анализ.

– Так, в послании своему ученику Уильяму Уистону, которое Ньютон отправил за полгода до смерти, физик писал: «Дорогой друг, запомни главный закон мироздания – это жизнь, всякое бывает», – рассказал старший научный сотрудник отдела рукописей музея Роберт Джефферсон.

На ближайшей Всемирной конгрессе физиков специальная комиссия рассмотрит вопрос о принятии этого тезиса в качестве четвёртого закона Ньютона.

– По сути, опубликованные документы являются последней волей создателя нашей науки. Это очень глубокая мысль, которая объясняет фактически все процессы, которые нас окружают. Надеюсь, на ближайшем конгрессе физиков мы зафиксируем ещё один закон Ньютона, – высказался лауреат Нобелевской премии по физике Ален Аспе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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