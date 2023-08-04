 

Роман Костомаров пошутил по поводу своих ампутированных конечностей: Точно нет шансов!

04.08.2023, 17:20, Разное
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После полугода в больнице спортсмен пытается адаптироваться к обычной жизни. Фигурист учится жить с протезами. В этом ему помогает в первую очередь семья – супруга Татьяна Домнина и дети.

Роман Костомаров вернулся домой и теперь, судя по всему, старается не пропускать важные события из жизни родных. Например, он ходит на тренировки 12-летней дочери. Анастасия занимается большим теннисом. В личном блоге спортсмен опубликовал кадры с занятия наследницы и пошутил по поводу своих ампутированных конечностей.

“А теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу”, – выдал спортсмен.

Впрочем, кто знает, возможно, фигурист еще сможет сыграть с дочерью в большой теннис, ведь технологии не стоят на месте. Может быть, через несколько лет протезы для рук выйдут на новый уровень, и Роман Костомаров еще поборется с Анастасией на корте.

Силе духа Романа Костомарова можно позавидовать. В личном блоге спортсмен публикует подробности своей реабилитации. Врачи помогают мужчине без кистей и стоп привыкнуть к протезам, научиться на них двигаться.

Судя по всему, Костомаров замотивирован на то, чтобы не только вернуться к обычной жизни, но и попробовать снова встать на лед. По крайней мере, это следует из публикаций Татьяны Навки – партнерши фигуриста.


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