Сексуальная активность снизила риск смерти от всех причин у гипертоников

Научные сотрудники Университета традиционной китайской медицины и Больницы традиционной китайской медицины нашли связь между частотой половых контактов и риском летального исхода от всех причин у людей с артериальной гипертензией.

Авторы проверили предположение о том, что снижение частоты половых контактов может выступать ранним предиктором смерти от всех причин у людей от 20 до 59 лет, страдающих артериальной гипертензией.

Таким образом, стало известно, что сексуальная активность действительно оказывает защитное действие на общее состояние здоровья и сердечно-сосудистую систему.