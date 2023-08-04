 

Сексуальная активность снизила риск смерти от всех причин у гипертоников

04.08.2023, 17:10, Разное
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Научные сотрудники  Университета традиционной китайской медицины и Больницы традиционной китайской медицины нашли связь между частотой половых контактов и риском летального исхода от всех причин у людей с артериальной гипертензией.

Авторы проверили предположение о том, что снижение частоты половых контактов может выступать ранним предиктором смерти от всех причин у людей от 20 до 59 лет, страдающих артериальной гипертензией.

Таким образом, стало известно, что сексуальная активность действительно оказывает защитное действие на общее состояние здоровья и сердечно-сосудистую систему.


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