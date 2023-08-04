 

Джон Болтон предрёк США выход из НАТО, если Трамп победит на выборах

04.08.2023, 17:10, Новости дня
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал ряд резких заявлений в отношении Дональда Трампа, с которым когда-то работал. Он раскритиковал его внешнюю политику, назвав её неэффективной, ведь конечной целью бывшего президента была лишь собственная выгода. Как пишет издание The Hill, Болтон уверен, что Трамп угрожает отношениям США и НАТО, и поэтому его переизбрание на второй срок означало бы выход страны из блока.


AP

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал ряд резких высказываний в отношении Дональда Трампа, пишет американское интернет-издание The Hill. 

Прежде всего он прошёлся по внешней политике бывшего президента Соединённых Штатов, назвав её «неустойчивой» и неэффективной. «У Дональда Трампа на самом деле нет какой-либо философии, как мы её понимаем в политических терминах», — посетовал он в интервью изданию. «Он не думает о политических направлениях, когда принимает решения, особенно в сфере национальной безопасности. Всё связано с тем, насколько это может быть выгодно самому Дональду Трампу».

В частности, Болтон назвал «катастрофической ошибкой» сделку с «Талибаном»*, поскольку именно она привела к выводу войск США. Кроме того, он напомнил, что работа на иранском направлении не увенчалась успехом. 

Интересно и то, что, по мнению бывшего советника, Трамп угрожает отношениям США с НАТО. «Во время второго президентского срока Трампа мы почти наверняка вышли бы из НАТО», — цитирует политика The Hill. 

Джон Болтон уверен, что заслуги во внешней политике, которые приписывают Трампу республиканцы, по большей части неуместны. 

«Те, кто делает эти заявления о том, что сделал Трамп во время своего первого президентского срока, на самом деле не понимают, как мы этого достигли, потому что во многих вопросах, которые теперь приписывают Трампу, он хотел двигаться в противоположном направлении», — пояснил Болтон. 

The Hill также напоминает, что Джон Болтон был не только членом администрации Трампа, но и его союзником. Он ушёл со своего поста в 2019 году и отвернулся от своего бывшего начальника. С тех пор он стал критиком Дональда Трампа и даже написал книгу о своей работе в Белом доме.   

 * «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. 

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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