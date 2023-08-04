Мнение: Чем поможет России скандал с русской саблисткой

Чемпионат мира по фехтованию, 1/32 финала, украинка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову. После схватки россиянка подошла пожать руку противнице, так как этого требуют правила состязаний. Однако если бы украинка Ольга Харлан пожала руку русской фехтовальщице, её затравили бы на Украине: вот как если бы кто-нибудь из Союза немецких девушек Гитлера публично пожал руку еврейке.

Поэтому украинка сделала естественный для неё защитный жест: наставила на русскую спортсменку оголённую саблю, чтобы избежать токсичного рукопожатия.

Проступок серьёзнейший — олимпийский дух требует уважать других спортсменов, а правила безопасности запрещают махать оружием перед людьми без защитных масок. Если бы речь шла, допустим, о соревновании немки с француженкой, нарушительницу дисквалифицировали бы как минимум на несколько лет. Однако вы же понимаете: согласно установкам Запада, нехорошо наказывать арийку за то, что она побрезговала давать руку еврейке. Поэтому судьи не дисквалифицировали пани Харлан немедленно, а долго совещались, прежде чем постановить, что никаких лазеек для украинки тут нет, правила требуют наказания, без вариантов. Украинку сняли с соревнований и дисквалифицировали на символические два месяца.

Однако в тот же день судьям позвонили из Международного олимпийского комитета и приказали отменить решение. Как заявили в МОК, федерации должны «с чуткостью относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами», то есть, переводя с бюрократического на русский, в конфликтах арийцев с евреями следует всегда занимать сторону арийцев. Федерация фехтования, обрадованная, что ей не придётся идти против своих, постановила, что действия украинки были «добросовестными», а угроза саблей — «прощальный жест», вполне допустимый в условиях эпидемии коронавируса (ссылка). Как добавил президент Федерации фехтования, «после консультаций с Международным олимпийским комитетом мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом. Это также является сигналом чуткости и понимания для наших членов и всех спортивных федераций» (ссылка).

Теперь о том, как это поможет России.

Такого типа инциденты регулярно случаются, и они не являются достаточным поводом, чтобы реагировать остро, устраивать истерику или переводить войну с США в ядерную фазу. Сделать широкий жест, уйдя с соревнований, можно, но не факт, что Россия от этого выиграет. Тут, конечно, можно задать сразу много неприятных вопросов: нужен ли России такой спорт, и нужен ли нам в 21-м веке традиционный спорт в принципе, и не слишком ли много мы тратим на спортсменов бюджетных денег, и не слишком ли любят Лондон некоторые чиновники из спортивных федераций… но это всё темы для отдельного поста. Сейчас тезисно замечу, что силовых вариантов ответа Западу на инцидент 28 июля у нас нет. Это большая политика, а не детская песочница, даже великим державам регулярно приходится морщиться и терпеть.

Вместе с тем, ситуация в целом пошла нам в серьёзный плюс. В России есть несколько пластов противников государства, которых нам надо потихоньку переплавлять в здоровых членов общества, и тут Запад оказывает нам огромную поддержку.

Шизопатриоты сейчас в ярости, так как мы не ударили бомбой по месту проведения соревнований и даже не отправили Петрова с Бошировым посмотреть на шпили у штаб-квартиры МОК. Мнение шизопатриотов не имеет значения, так как они, как в известном меме с Лией Меджидовной, всегда найдут причины стыдиться России, что бы в реальности ни происходило. То же самое относится и к сталинистам — их мнение не имеет особого значения, так как они всегда недовольны. Теоретически ностальгирующим можно напомнить, что и СССР попадал в подобные ситуации регулярно, но смысла в этом мало, так как факты этой публике скучны. А вот третья категория противников России — пласт любящей Запад аудитории «Дождя» — получила сейчас мощнейшую встряску.

Преступления пособников США на украинском фронте креативную публику не трогают, так как она слушает условных Латынину и Невзорова, которые выставляют всё в выгодном для американцев свете, некритично распространяя самые нелепые украинские фейки. Дикость Киева также не имеет для западников значения, так как Украина в их картине мира является варварской страной, которая и должна себя вести не иначе, как по-варварски. Однако открытая бесчестность Запада во время спортивных соревнований прочищает мозги великолепно, так как на соревнованиях всё абсолютно прозрачно, и так как Запад уже слишком болен, чтобы пытаться свою несправедливость хоть как-то маскировать.

Условный директор по маркетингу из госкорпорации смотрит на отмену дисквалификации пани Харлан, и его буквально корёжит, как в песне Галича:

Кум докушал огурец

И закончил с мукою:

“Оказался наш Отец

Не отцом, а сукою…”

Потому что у креативного менеджера в голове был сказочный образ Запада: богатого, умного, справедливого. Образ сияющей метрополии, правящей миром не по праву сильного, а по праву более высокоразвитого. И тут выясняется, что Западом-то управляют мелочные жулики, которые ненавидят русских, но ничего не могут сделать с Россией, и потому открыто переписывают правила игры в пользу своих.

Каждый подобный спортивный скандал — это переход ещё двух процентов представителей креативного класса из категории «надо задонатить борцам за мир» в категорию «гори эта политика синим пламенем» или даже в категорию «а Путин-то всё это время был прав».

Скажу больше: у профессиональных активистов, которые ходят в посольство США и читают речи на митингах, шансов выздороветь даже больше, потому что среди них много людей идейных, фанатичных. Они готовы прощать американцам революции и бомбёжки, так как верят, что военные преступления США оправдываются благими целями, но мелкая наглая ложь в духе Кости Сапрыкина способна полностью их разочаровать.

Если бы русскую саблистку просто сняли с соревнований, так как «Путин напал на Украину», креативная публика даже не поморщилась бы. Если бы судьи изначально отказались дисквалифицировать украинку, было бы некрасиво, но умеренно некрасиво, сторонники Запада смогли бы себя убедить, будто ничего особенного не произошло. Однако вот это бесчестное издевательство над русскими — «украинка исполнила прощальный салют в условиях коронавируса» — многих заставит свои политические взгляды пересмотреть.