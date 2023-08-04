Мнение: О двух бойцах одного конфликта: доброволец vs мобилизованный… За кем правда?

Он и она, оба ровесники, обоим примерно по 20, и в мирной жизни они не только не встречались, но даже и не могли бы встретиться. А тут…

Ну и для полной ясности: она ушла добровольцем, обивая пороги военкомата, его — мобилизовали. А в итоге они, разумеется, оказались по разные стороны линии фронта. Снайперами.

Их фотографии сейчас лежат рядом. С одной лукаво «стреляет глазками» вполне миловидная девушка, блондинка с ясными, василькового цвета глазами. Девочка-цветочек. И даже имя у неё «цветочное» — Роза. С другой глядит немного испуганный мальчишка, почти подросток, на первый взгляд, типичный городской инфантил, улыбка неуверенная, в очах — затаённый страх. Впрочем, внешность обманчива. Родители назвали его библейским именем Иосиф.

Военная «работа» снайпера — на самом деле, адская. Всё-таки убийство себе подобного глубоко противно человеческому естеству. Тем более, когда не в горячке боя, где либо ты его, либо он тебя, и не стрельбой «по квадратам» из миномёта, орудия, РСЗО, а именно из снайперской винтовки, через прицел которой противник — такой же, как и ты человек — виден, будто на ладони. И он лично тебе напрямую ничем не угрожает. Нужно через что-то переступить в себе, чтобы нажать на спусковой крючок хладнокровно, а затем отметить, что пуля попала точно в цель.

Ах, да, оба вели дневники. Они тоже сейчас передо мной.

Открыв свой снайперский счёт, Роза соскользнула в траншею, не помня себя, и всё твердила: «Человека убила, человека…». Лишь со временем осознала — врага. И всё равно было тяжело. Её дневник — робкая попытка убежать от страшной правды: она, #женщина, чьё предназначение давать жизнь, вынуждена убивать. Поэтому на дневниковых страницах так много чисто бытовых, даже где-то «девочковых» подробностей: скудные условия первой линии, постоянные опасности от вылазок противника, задушевные разговоры и суровые размолвки с подругами, непростые отношения с противоположным полом и мечты, мечты, мечты. О «работе» пишет редко и скупо: «била в корпус» или «била в голову», без смакования подробностей. Многие могут возмутиться — мол, она же в солдатах противника совсем не видит людей, как так можно?

Что ж, зато людей с их уязвимостями и слабостями хорошо видел её оппонент. Иосиф, к слову, сначала получил воинскую специальность пулемётчика. Но оказавшись «на нуле», быстро понял, что к чему. «По истечении пяти дней я потерял последние остатки юношеской наивности. Наша рота сократилась в численности всего до двадцати человек. Я потерял чувство времени и не испытывал больше ни страха, ни жалости. По сути, стал “продуктом событий”, происходивших вокруг меня, движимый инстинктом выжить среди изнурительных боёв, голода и жажды», — записал он в дневнике. И запросился на курсы снайперов, где показал отменные успехи во владении оружием и точности стрельбы.

В отличие от Розы, Иосиф не предавался ни мечтам, ни рефлексии, ни угрызениям совести. Во-первых, потому что #мужчина. Во-вторых, смышлёный парнишка быстро понял: залог выживания снайпера — повышенная психологическая устойчивость. Что и культивировал в своём дневнике, рассматривая записи как инструмент самосовершенствования в специальности, а также, чего греха таить, как способ оставить свой след в Вечности, пусть и кровавый.

Выше я не просто так подчеркнул, что в солдатах противника Иосиф действительно видел людей. Он много думал, наблюдал и практиковался, чтобы в итоге выработать свою тактику снайперского боя. «Я не обращал внимания на первые три-четыре линии атакующих и старался поразить в живот как можно больше бойцов, наступавших позади них. От пронзительных криков раненых у себя за спиной наступавшие в первых рядах теряли присутствие духа и замедляли темп… Особенно эффективными оказывались выстрелы, в результате которых пули попадали в область почек. В этих случаях раненые начинали буквально по-звериному кричать и выть. В результате атака нередко резко захлёбывалась. Мне в подобных ситуациях порою удавалось поразить более двадцати противников за несколько минут», — не без гордости фиксирует он свой метод в дневнике. И тут же вздыхает, мол, «такие попадания не увеличивали мой снайперский счёт».

Сейчас обоих уже нет на этом свете. Снайпер Красной Армии Роза Шанина погибла 28 января 1945 года от осколка вражеского снаряда, когда прикрывала огнём эвакуацию раненого командира артиллерийского подразделения. Её дневник хранится в краеведческом музее Архангельской области. Из большой крестьянской семьи Шаниных: 13 человек, 11 детей, причём трое приёмных, к концу Великой Отечественной в живых остались только четверо. Ровесник и заочный визави Розы, снайпер Вермахта Иосиф (Йозеф) «Зепп» Аллербергер как-то сумел, проскользнув мимо заградотрядов, избежав и плена, и фильтрационных лагерей, благополучно вернуться домой. Его никто не судил, не «денацифицировал» и не преследовал после окончания Второй мировой. Он мирно проработал плотником, получил пенсию с учётом «воинского стажа», в 2000 году издал книгу мемуаров «Немецкий снайпер на Восточном фронте» и мирно почил 10 лет спустя, нескольких месяцев не дожив до 86-летия.

И вроде бы в этой заочной «снайперской дуэли» верх взял Иосиф Аллербергер — уважаемый гражданин цивилизованного Запада, гордившийся умением попадать «этим русским» точно в область почек дабы увеличить их предсмертные муки. «Да, был хладнокровным убийцей, но мало кто найдёт в сердце место для солдат Красной Армии, против которых он сражался», — говорят фанаты «второго по результативности» снайпера Вермахта. Сегодня именно они решают, что #Россия есть зло, которое нужно стереть с лица Земли…

Но всё же — за кем в итоге правда жизни?

А за кем будет правда истории?

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