Скандалы: Испанский петух

Почему на самом деле актёр Алексей Панин* сбежал из России

В своём последнем интервью звезда «Жмурок» и король эпатажа совсем пошёл вразнос. — Я каждый день радуюсь, когда в гроб Российскому государству вбивают последний гвоздь, — злобствовал Панин*, — Этого г… не будет больше на планете. Г… под названием Россия.

Таким образом он в очередной раз прокомментировал атаки Украины на Крымский мост. В целом, всё, что говорил актёр о политике, вполне может подпасть под действие ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ).

Было время, когда артист думал иначе и горячо приветствовал присоединение Крыма к России. До сих пор в интернете в большом количестве присутствуют ролики, где Панин* с российским флагом радовался Крымской весне.

За это, как рассказывал сам актёр, его побили в Одессе, когда он туда приехал. А вскоре попал на известный украинский сайт «Миротворец» как провокатор, посягающий на территориальную целостность Незалежной.

По его словам, в то время он не пользовался интернетом, поэтому не владел «правдивой» информацией о реальности. А когда познакомился с ютубом, стал смотреть либеральных блогеров, читать запрещённые сейчас в России СМИ и «переосмыслил» происходящее.

После этого Панина* понесло: он называл Россию «грязной и уголовной», а россиян — «злобными уродцами», у которых вместо мозгов «плавленый сырок».

— Я искренне ненавижу 80% этого народонаселения. Это не демократическое общество, это не люди с психологией «я человек», это рабы.

Куда Панин* сбежал из России

Осенью 2020 года актёр решил уехать из России. Панин* перебрался в Испанию, где осел в Валенсии в небольшом городе Торревьеха. Муниципалитет славится одним из самых высоких в Европе показателей количества солнечных дней в году — их здесь аж 320.

В собственности у артиста небольшая, по местным меркам, квартира стоимостью 70 тыс. евро. Это жильё с двумя спальнями, залом-студией, балконом, туалетом и ванной.

— Нет у меня дизайнерского ремонта, нет красивого вида из окна, хотя хотелось бы. Живу на те деньги, которые у меня остались… В последнее время в России было тяжело с работой из-за моих взглядов. Никто меня не преследовал, но я находился в чёрном списке, — поделился актёр в одном из своих интервью.

Беглец говорит, что живёт очень скромно, однако, судя по его соцсетям, он частенько ходит по местным ресторанам. Вряд ли Панин* востребован за границей как актёр, да и в России никто давно ему не предлагал ролей. Возможно, он проедает оставшиеся от былой яркой жизни накопления.

Зато сейчас, находясь в Испании, Панин* называет себя свободным и счастливым человеком.

Как Панин* стал королём эпатажа в России

Несмотря на взрывной характер, систематические злоупотребления алкоголем, дебоши и хулиганские выходки актёра, карьера Панина* росла в гору вплоть до начала 2010-х.

Съёмочный день у него в то время стоил от двух до пяти тысяч долларов, что позволяло жить на широкую ногу. Однако с 2013 года, когда в СМИ случились резонансные истории с пьяным дебошем Панина* сначала в Туапсе, в баре гостиницы «Каравелла», а следом в ресторане города Вязники Владимирской области, отношение к артисту со стороны работодателей начало меняться.

К концу десятилетия уже мало кто помнил Панина* как артиста, но вся Россия регулярно обсуждала его очередные нетрезвые выходки или русофобские заявления.

Из России он уезжал совсем не богатым человеком: согласно данным СПАРК, в 2019 году суд пытался взыскать с Панина* 1,36 млн рублей. К тому моменту он также накатал 423 тыс. руб. штрафов ГИБДД, ещё на нём были 41,2 тыс. руб. штрафов за хулиганку и около 20 тыс. рублей неоплаченных налогов. Всего в его отношении было 232 исполнительных производства на общую сумму 3,1 млн рублей.

Кстати, за дебоши и хулиганку в отношении артиста, кроме административных дел, возбуждались и уголовные — например, его привлекали по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и 191-й — за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Весь этот богатый бэкграунд не помешал Панину* в 2012 году попытаться стать депутатом Законодательного собрания Краснодарского края пятого созыва. Артиста попыталось выдвинуть местное региональное отделение партии ЛДПР, хотя сам Панин* в партии никогда не состоял. Впрочем, эта затея закончилась провалом.

Что осталось у актёра на родине

После смерти матери от ковида в 2021 году Панину* в наследство досталась квартира на улице Вавилова — в добротной кирпичной девятиэтажке расположена однушка площадью 41 кв. м и рыночной стоимостью около 15 млн рублей.

Осенью прошлого года ходили слухи, что артист собирался её продать. На сегодняшний день объявлений о продаже однушек той же площади в этом доме на сайтах недвижимости Лайф не нашёл. Возможно, от недвижимости Панин* уже успел избавиться.

Кроме этого, у Панина* есть дом в деревне Даниловка Судогодского района Владимирской области. Там артист был прописан вплоть до бегства из России, и именно туда приходили многочисленные штрафы и уведомления об исполнительных производствах.

Старый дом площадью всего 33,9 квадрата, судя по карте, расположен на отшибе — в стороне от главной деревенской улицы и проезжих дорог. При желании здесь вполне можно затеряться и спрятаться от суеты и проблем.

* Признан в России иностранным агентом.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”