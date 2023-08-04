Дерматолог Магомедова назвала молочные продукты одними из пищевых провокаторов акне

Заболеваемость акне продолжает нарастать, и эксперты считают, что причина этого в том, как мы питаемся. Дерматолог Пасихат Магомедова поделилась своими наблюдениями: число пациентов с проблемами кожи, связанными с акне, значительно увеличилось за последние годы. Она утверждает, что этот рост заболеваемости тесно связан с качеством нашего питания.

“На данный момент увеличение случаев акне связывают с потреблением пищи, богатой калориями и углеводами”, – пояснила специалист. Согласно Магомедовой, такое питание приводит к изменениям в составе и объеме кожного себума, вызывает хронические воспалительные процессы на коже и закупоривает сальные железы. В результате кожа становится покрытой гнойничковыми высыпаниями, то есть акне.

По словам дерматолога, определенные группы продуктов в рационе способствуют негативным изменениям в состоянии кожи и появлению акне. Среди них, по мнению Магомедовой, особо выделяются молочные продукты. “Сахар, кондитерские изделия, изделия из белой муки, фастфуд, алкоголь, газированные напитки и молочные продукты, особенно обезжиренное молоко с высоким содержанием лактозы”, – перечислила она.

Специалистка добавила, что потребление продуктов, богатых омега-3, может способствовать профилактике акне. Однако она также предупредила, что увлечение продуктами с большим содержанием углеводов, особенно простых, может привести к преждевременному старению кожи. Это происходит из-за того, что простые углеводы, скапливаясь, нарушают синтез эластина и коллагена, ответственных за упругость и гладкость кожи.