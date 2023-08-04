 

Китай снял антидемпинговую пошлину на импорт ячменя из Австралии

04.08.2023, 16:16, Разное
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С начала августа текущего года Министерство торговли Китая приняло решение об отмене антидемпинговой пошлины на ввоз ячменя из Австралии. Данное ограничение было введено еще в середине 2020 года в период острой напряженности в торговых отношениях между странами.

Инициаторами антидемпинговых мер стали китайские власти, которые поначалу остановили поставки некоторых австралийских товаров, таких как говядина и ячмень, сославшись на несоответствие санитарным стандартам. Позднее была введена высокая 80-процентная дополнительная пошлина на импорт ячменя из Австралии, мотивированная дополнительным демпингом со стороны определенных австралийских производителей.

Эти меры быстро повлияли на экономические связи между странами, и Китай также приостановил импорт других товаров, таких как уголь, медь, сахар и даже лобстеры. В конечном итоге были введены даже более высокие пошлины на австралийские вина и ограничения на поставки баранины.

Однако ситуация начала меняться после визита австралийского министра иностранных дел в Китай в конце 2022 года. Постепенно, начиная с марта 2023 года, Китай снял ряд ограничений на импорт угля и сейчас, в августе, объявляет о полной отмене антидемпинговой пошлины на ячмень из Австралии.

Официальное заявление Министерства торговли КНР гласит, что «нет больше необходимости в продолжении антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к ячменю из Австралии, учитывая изменения на китайском рынке данного товара».


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