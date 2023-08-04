“Хочу попросить прощения” – Алексей Панин обратился к россиянам

На днях Ксения Собчак опубликовала на ютуб-канале скандальное интервью с артистом, побывав у него в гостях в Испании. Не каждый смог досмотреть видео, не желая ломать свою психику. Ведь Алексей Панин, как известно, любит и крепкое словцо, и вспомнить свои отклоняющиеся от нормы развлечения.

Тем не менее ролик, который разместила светская львица, произвел фурор в Сети. Уже несколько дней народ обсуждает взгляды и поступки артиста в рамках политики, личной жизни и творческих перспектив. Тут Ксения Собчак, как это часто бывает, попала не в бровь, а в глаз. И Алексей Панин получил минуту славы, и она хороший пиар.

Однако выяснилось, что, вступив в беседу с “блондинкой в шоколаде”, актер поступил нечестно. Об этом он лично сообщил в телеграм-канале. Алексей Панин обратился к россиянам, признавая свою вину. И, в частности, к другой журналистке, которую подвел.

“Интервью с Собчак получилось хорошим, но я хочу попросить прощения у Иры Шихман*. Я невольно ее подставил. Она приезжала ко мне в Испанию за два дня до Ксении. Я обещал Ире*, что не буду общаться с другими журналистами, пока она первая не выпустит наш разговор. Прости!” — написал Алексей Панин.

* — иноагент по решению Минюста РФ