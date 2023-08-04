В выходные дни посетителей Московского урбанфорума в Гостином Дворе ждет насыщенная культурная программа

В первые выходные дни на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе выступят известные спикеры, пройдут культурные мероприятия и события для юных горожан.

В субботу в 10:00 врач-психотерапевт, президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов прочитает лекцию “Метанавыки как пропуск в будущее”. В 18:30 в воскресенье пройдет лекция писателя и драматурга Александра Цыпкина.

В 10:00 6 августа перед гостями площадками выступит дизайнер Артемий Лебедев. Он расскажет о построении успешной карьеры без профильного образования и о качествах, которые ценят работодатели.

Для юных посетителей запланированы мастер-классы, квесты и интерактивные программы. На площадке пройдет интерактивное шоу “Тролли: в поисках приключений”, химическое шоу от Профессора Николя “Школьная наука”, шоу “Чудеса химических превращений”, лекция о метанавыках, познавательный квест “Изучаем медицину”, интерактивное шоу “Бухта приключений” и другие мероприятия.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки разместятся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”.

С расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте Московского урбанистического форума.