Мнение: Письмо: “Старый знакомый не скрывал счастья”

Вам вопрос, друзья, в связи с этим письмом.

Кто автор по типу заморозки и кто по уровню развития границ?

А кто герой?

Вы еще помните, что это такое? Расскажите отдельно, какие бывают типы заморозки и какие уровни развития границ?

Уровни развития границ – это то же самое, что и степень заморозки.

Таким образом мы имеем две разные характеристики личности, а точнее состояния ресурсов личности, в данном случае – ресурса любви: тип заморозки и степень заморозки, и две эти характеристики дают нам объемную картину.

aleksa_iva

Здравствуйте, уважаемая evo_lutio.

История длится уже 5,5 лет.

Приехала в гости к подруге в город К. с намерением уйти от мужа и остаться на время там. Муж «высокопоставленный», опасалась мести (как оказалось, не зря), но была готова. В первый же вечер познакомилась с Д. Мы ровесники, нам на тот момент по 33. Подруга уговорила поехать покататься по ночному городу, он хотел без подруги, но я без неё отказалась. Катались, я поняла, что понравилась ему. Он предложил поехать к нему, выпить. Подруга горячо поддержала, я была не против, хороший парень. Приехали, отличный дом, красивый ремонт, живет один, фото дочери в каждой комнате. Я пить отказалась, уснула сидя, так как была с дороги, они общались. Утром увёз нас домой к подруге, написал, что понравилась очень. Я написала, что это взаимно. Встречались каждый вечер.

Через неделю он в сообщениях признался, что не своё имя назвал, что он в правоохранительных органах работает, поэтому скрыл, потом не знал, как мне сказать об этом. Я написала, что не приемлю такое в отношениях, что хреновая ситуация, если он неделю не мог мне сказать об этом, чтобы больше не писал, что я вообще уезжаю в свой родной город, мне в его городе не нравится. Приехал в ТЦ, где я в это время была, вручил ключи от дома, признался в любви, сказал, что хочет, чтобы я каждый день ждала его с работы. Так мы стали жить вместе. Я сказала мужу, что подаю на развод. Начались бесконечные суды по дочери. Муж то отпускал ее ко мне, то забирал и не давал общаться. Вбивал в голову, что Мама такая сякая, бросила их ради мужика. Мужик, надо сказать, взял полностью всю финансовую заботу обо мне и дочери на себя, оплачивал юристов и т.д.

В итоге спустя 3 года дочь захотела остаться с отцом. Депрессия, слёзы каждый день, поддержка нереальная Д. во всем. Отношения прекрасные, каждый день «люблю», «ты моя жизнь» и т.д. Все подтверждается делами. Но! Одно но. Замуж не зовёт. Хотя я говорила, что мне это очень необходимо, я не хочу, чтобы все выглядело, как будто я просто с каким-то мужиком сожительствую. Сегодня с одним, завтра с другим. В суде: куда Вы привезёте ребёнка? А я: к мужику! Он съезжал с темы, хотя в первый месяц нашей совместной жизни просил родить ему сына. Я начала это припоминать, понимала, что дочь может остаться с отцом, а я вообще без детей. С любящим мужчиной, да, но хотелось семью. В очередной раз я на него наехала, чтобы говорил правду: будет семья и ребёнок или нет? Он ответил: семья да, но с ребёнком надо подождать, он переживает за свою дочь, как она такое переживет, вот через пару лет ей уже будет 16, тогда уже можно. Я ответила, что дочери только 16 будет, а мне уже 38, как-то не готова столько ждать. Но делать нечего, все прекрасно, любит, конечно, я это чувствую, но обида за упущенные годы не отпускает. Без такого желанного ребёнка от любящего мужчины остаюсь.

Покупаю билеты, улетаю к маме. Ему пишу – отстань, не трогай, я хотела семью, а у тебя своя семья. В это время старый знакомый, с которым был роман 15 лет назад и редкое общение, узнав, что я в своём родном городе у мамы, прилетает увидеться. Приезжает за мной к маме, едем гулять по городу, душевно общаемся. Я жалуюсь на свою жизнь, на бывшего и нынешнего. Он говорит: поехали в Москву, я тебе помогу чем смогу. Я думала, что шутит, просто хочет как-то поддержать, нужно чем-то ответить на мои жалобы. Соглашаюсь. Он через 2 дня улетает, пишет: ты взяла билеты? Я тебя жду, у нас тут требуются преподаватели. Комнату приготовил в своей квартире, живи, сколько хочешь. Д. пишет, звонит, я не отвечаю. Потом пишу: встречай такого-то числа, я за вещами. Он встретил. Просил прощения, плакал, клялся в любви. Говорит: дай мне один только вечер вместе, я все исправлю. Я понимала, что предложение делать собрался. Но обида жесткая меня гложет. Поехали в романтичееское путешествие, сделал предложение. Я кольцо взяла, но сказала, что теперь замуж не хочу.

Меня пригласили в Москву на работу, это мой шанс, я хочу стать человеком, меня ничего не держит, мне нужно сменить обстановку, здесь все напоминает о худшем времени в моей жизни, связанным с борьбой за дочь. Я безумно хотела семью, постоянно об этом говорила, ты меня обманул, послал (мы ещё и витамины начали пить и вести здоровый образ жизни, а потом выяснилось, что ребёнка он не хочет). В общем, уезжаю я в Москву, Д. провожает: я все равно все исправлю, я тебя верну. Ну давай, дерзай. Прилетела в Москву, как глоток свежего воздуха. Мне, действительно, не нравился город Д. Старый знакомый встретил, не скрывал счастья. А я себя каждый день сукой неблагодарной чувствовала по отношению к Д. Он в такие времена со мной был, только благодаря ему я не вышла в окно из-за ситуации с дочерью. Старый знакомый организовал все для меня в лучшем виде, я устроилась на работу через 2 недели. Д. приехал на мой день рождения, я ушла к нему в гостиницу (ему я говорила, что живу у подруги, мы с ней из моего родного города) Потрясающая неделя: он отвозил меня на работу, ждал, забирал, и мы вместе проводили время, он уговаривал вернуться. Я сказала, что поработаю какое-то время, у меня будет хорошее резюме в связи с тем, что я официально работаю, и запись в трудовой мне очень не повредит для дальнейшей работы в его городе. Он уехал, я вернулась в квартиру к старому знакомому, он только вздыхал: я не могу тебе дать того, что может дать он, я всю неделю пил, я не мог спать, что ты будешь делать? Я проплакала два дня. Д. все равно не выбрал семью со мной. Написала ему, что так больше не могу, чтобы он оставил меня в покое, не могу простить, буду устраивать свою жизнь, а он пусть радует дочь тем, что она у него одна. Все, перестала отвечать. Он каждый день писал «доброе утро», «спокойной ночи», присылал деньги.

Старый друг обрадовался, стал строить планы на дальнейшую жизнь. А меня стали раздражать встречи с его маленькими детьми на выходных. Сначала он один с ними время проводил, потом стал говорить о том, чтобы я «посмотрела его детей» (я детский психолог, и в декрете отучилась на логопеда). Но перспектива проводить выходные с его детьми меня вообще не радовала. Когда его дети приходили ночевать на выходных, я уходила в гостиницу (он оплачивал). Мне это надоело, я нашла вторую работу рядом с первой и стала искать там квартиру. Д. очень хорошо помогал деньгами, старый знакомый нет, говоря о том, что я такой прекрасный специалист, что мой час скоро будет стоить 5000, я покорю Москву и т.д. Вообще эти разговоры меня в нем только разочаровывали. А ещё и маленькие дети, с которыми я сближаться не хотела. Я каждую ночь плакала по моей дочери, и ничьи дети мне нужны не были. Я арендовала уютную квартиру, съехала, работала в это время в двух центрах, и руководитель одного из них переманила меня к себе заработком повыше. Это был прекрасный период: я работала в 5 мин от своей квартиры в хорошем районе, руководство меня ценило, родители начали рекомендовать друг другу, я стала откладывать деньги. Надо сказать, что работала я всего года три при жизни с бывшим супругом, до появления ребёнка, и почему-то считала себя большой лентяйкой, но был такой кайф в том, что я и сама все могу. В это время я дала себе обещание – ежедневно хотя бы 30 мин в день посвящать изучению нового материала, связанного со своей деятельностью. Ещё и отучилась на нейропсихолога. В этот год я очень сильно прокачалась. Но мне было немного неудобно из-за того, что Д. присылает деньги, пишет мне каждый день, а я не отвечаю. И вообще повстречавшись в Москве с мужчинами, я поняла, что он все равно лучше всех. Написала ему, отправила фото квартиры, сказала, что это он ее оплачивает, и пригласила в гости. Он прилетел в первые же выходные, такой родной, говорил, что гордится мной.

Я говорила, что хочу открыть свой кабинет в Москве. Он уговаривал, что в его городе мы купим мне свой кабинет, там, где я захочу. Потом я полетела к нему. Так и стали летать друг к другу, договорившись, что я дорабатываю год и возвращаюсь к Д. Он пока выбирает мне кабинет. Я вернулась, мы купили в ипотеку (на меня) небольшой кабинет. Я начала работать, вроде все хорошо, но вспышки «а помнишь, ты не захотел» иногда возникали. Потом через 8 мес. я увидела помещение своей мечты в модном ЖК, сказала хочу, не сплю уже 3 ночи, только о нем думаю. А аренда стоит столько, сколько я на тот момент зарабатывала. Поддержал, арендовали, получила соц. контракт, все купили на 2 кабинета. Сейчас у нас свое помещение в этом ЖК в ипотеке, 3 кабинета, в работе все хорошо, команда специалистов прекрасная, я рада быть причастна к такому делу, и не просто причастна, а быть его руководителем. НО! Не могу простить, понимаю, что выбрала же сама жизнь с ним без детей. Он за последний год ещё 2 раза делал предложение, я отвечаю, что меня и так все устраивает.

Но не устраивает! Мне обидно, что до знакомства со мной он 10 лет продолжал быть в официальном браке со своей бывшей, а мне, девушке всей его жизни, отказывал в этом. Насчёт ребёнка вообще истерика, виню его, что я осталась без детей. У меня много детей на работе, а своих нет (с дочерью очень сложные отношения, у неё мачеха и …. только слёзы между нами, хотя я не оставляю надежд все наладить). Я в терапии и на антидепрессантах, у меня пролонгированное депрессивное расстройство, которое мне не помешало стать отличным специалистом, хотя я очень опасалась, ведь некоторое время я детей вообще видеть не могла. Час моей работы в провинциальном городе стоит дороже, чем в Москве. Но, почему все равно это НО? Меня временами душит обида, это могла бы быть такая прекрасная семья, но он не захотел. А я не горю желанием теперь под 40 становиться мамой, слишком много рисков для меня, и я не допускаю для себя возможности воспитания ребёнка с особенностями, пусть уж лучше будет все как есть. Надо сказать, что его родители совсем не рады были нашему союзу, он единственный сын, и только 2 года назад, после знакомства с его бабушкой, которой я очень понравилась (она тоже педагог в прошлом, и также работала с детьми с особенностями, и у нас очень много общего), они резко изменили ко мне отношение, начали говорить, какая я молодец, чтобы Д. держался за меня, стали намекать на внуков. Неужели он все это время прислушивался к мнению родителей, которые узнав, что я не повисла на шее сына, а очень такой себе успешный специалист, кардинально поменяли ко мне отношение, а для него одобрение родителей было очень важно? Меня такой вариант даже ещё больше возмущает. Как жить дальше, если терапия не помогает простить? Иногда снова хочется все бросить, и начать там где-нибудь, подальше от этого города.