Муравьиный мед может стать новым лекарственным средством

Было проведено новое исследования, результаты которого показали, что мед австралийских муравьев обладает антимикробной активностью против бактерий и некоторых видов грибов.

Примечательно, что особенность муравьев вида Camponotus inflatus заключается в том, что у них есть специальные насекомые для откорма, которых другие рабочие муравьи «начиняют» нектаром и сладкими веществами, в результате чего животные наполняются медом.

Специалисты после множества научных работ пришли к выводу, что мед этих муравьев обладает необычной антимикробной активностью против бактерий и опасных грибов.