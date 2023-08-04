 

Муравьиный мед может стать новым лекарственным средством

04.08.2023, 15:55, Разное
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Было проведено новое исследования, результаты которого показали, что мед австралийских муравьев обладает антимикробной активностью против бактерий и некоторых видов грибов.

Примечательно, что особенность муравьев вида Camponotus inflatus заключается в том, что у них есть специальные насекомые для откорма, которых другие рабочие муравьи «начиняют» нектаром и сладкими веществами, в результате чего животные наполняются медом.

Специалисты после множества научных работ пришли к выводу, что мед этих муравьев обладает необычной антимикробной активностью против бактерий и опасных грибов.


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