 

В дагестанском селе, связь с которым была потеряна в 2007 году, сохранились готы и эмо

04.08.2023, 15:33, Разное
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Настоящей этнографической сенсацией стало восстановление связи с дагестанским селом Хушуят, которое оказалось оторванным от внешнего мира после схождения горной лавины в 2007 году.

В этом уникальном законсервированном обществе сохранились считавшиеся вымершими в начале 2010-х представители готов и эмо.

Снежная лавина перерезала все пути сообщения, а также разрушила единственную в округе станцию мобильной связи. В результате жители села 16 лет не имели контактов с внешним миром. Недавно, в преддверии выборов, до населённого пункта всё же добрались отряды спасателей со снегоуборочной техникой, и они оказались ошеломлены увиденным.

Местные жители слушали на кассетах группы «Фабрика» и «Корни», были уверены, что президентом до сих пор является Владимир Путин, а молодёжь одевалась в наряды, свойственные реликтовым вымершим субкультурам готов и эмо. Этот факт заинтересовал этнографов и антропологов из Москвы, которые отправили в село исследовательскую делегацию.

– Знаете, это всё равно, что прогуляться по парку Юрского периода, – делится впечатлениями об увиденном антрополог Станислав Дробышевский. – В Хушуяте в законсервированном, нетронутом виде сохранились дикие эмо. Они ходят в чёрно-розовом, плачут о своей горькой судьбе и время от времени предпринимают неудачные попытки суицида, даже не слишком стараясь. А на местном кладбище мы обнаружили группу подростков, воспроизводящих стереотипное поведение готов. Конечно, это больше было похоже на карго-культ, чем на настоящих готов, однако это всё равно повод пересмотреть устоявшийся взгляд в науке, согласно которому эти культуры считались давно вымершими.

В настоящее время учёные пытаются добиться повторной консервации селя Хушуят, чтобы сохранить его уникальную цивилизацию от воздействия внешнего мира.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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