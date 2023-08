Мнение: Пересадка чиновников на Лады, патриотизм в компьютерных играх и всегда ли полезен реализм

1. Российских чиновников очередной раз будут пересаживать на отечественные автомобили. На этот раз шансы на успех выше, так как инициативу одобрили на самом высшем уровне (ссылка):



Все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях, потребовал президент Владимир Путин. Слова главы государства приводит РИА Новости.

По словам президента, использование продукции российского автопрома госслужащими позволит улучшить ее качество. Поэтому закупок иностранных автомобилей быть не должно.

Российский «АвтоВАЗ» уже представил новую модель Lada Aura, которую можно использовать для нужд чиновников и депутатов. Новая машина собрана на базе седана Lada Vesta, но отличается большим салоном, отделанным кожей с премиальной аудиосистемой. В компании заявили, что стоить автомобиль будет «существенно выше» двух миллионов рублей, при этом производство Lada Aura может были запущено в 2024 году только при достаточной господдержке.

У чиновников маленькие зарплаты и довольно муторная, психологически тяжёлая работа. Но так как государство не хочет набирать в чиновники кого попало, оно пытается компенсировать сложности профессии другими преимуществами — статусными, например. Поэтому удивляться «большому салону с кожей и премиальной аудиосистемой» не нужно: это в любом случае гораздо дешевле, чем платить чиновникам зарплаты на уровне их коллег из коммерческих фирм.

2. Американские журналисты озаботились проявлениями патриотизма со стороны молодых россиян, играющих в компьютерные игры (ссылка):



Сервер патриотов: русские подростки славят Родину в онлайн-играх, и западным СМИ это не нравится.

В The New York Times вышел полный тревоги материал. Оказывается, русские ведут пропаганду в компьютерных играх. Дело в том, что в «Майнкрафте» на днях реконструировали битву за Соледар, а в World of Tanks вообще пошли дальше и показывают виртуальный парад в честь победы над нацистами в Москве 1945 года, а это пропаганда, потому что Путин тоже упоминает победу СССР.

Если вам кажется, что это чудовищный бред и попытка докопаться до столба, то это правда, но одна из крупнейших газет мира несёт это с полной серьёзности физиономией. «Группа Вагнера продвигала злонамеренные нарративы в Discord и Steam, чтобы поддержать позицию Кремля», — нет, это говорит не сумасшедший фанат теории заговора, который три недели не моется. Это слова главы группы анализа угроз Microsoft Клинт Уоттс. Они действительно считают, что это Кремль протягивает щупальца в War Thunder, чтобы показать российские вооружённые силы победоносными и героическими.

Разгадка у всего этого проста и очевидна. Россия действительно интересна как сеттинг. Да, он часто выглядит утрированно, но… но он выглядит круто. И из игр мы никуда не денемся. Иван Долвич будет свирепо сообщать: «Хорошо, я буду работать на тебя, проклятый капиталист»; виртуальные Т-34 и «Квасы» — штурмовать Химмельсдорф и Эль-Халлуф, а из динамиков будет слышно бодрое «Наш Советский Союз — покарайт!».

А ещё это говорит о том, что наши дети — нормальные дети. Это не Кремль заставляет юных патриотов рисовать букву Z в играх и реконструировать победы русского оружия. Они молоды, и они показывают любовь к Родине теми способами, которыми умеют и могут. Как бы поразительно это ни было для The New York Times, наши дети говорят «Слава России!» по зову сердца.

Впрочем, торжествовать нам пока категорически рано. Тут как в известном анекдоте про Рабиновича, который подписался на антисемитскую газету. «Приятно читать: евреи умны, дружны, богаты, тайно управляют всей планетой».

3. Блогер Ирина Горелова считает, что у реалистов в политике всё же есть некоторые недостатки (ссылка):

Думаю, реалистам приходится противостоять фантазерам разной направленности и тем, что идеализируют коммунистическое прошлое, и тем, что превозносят западные подходы. Когда ребята увлекаются своей фантазией, их очень начинает печалить не поспевающая за фантазией реальность. И вот тут среди фантазеров есть активная прослойка тех, кто начинает менять реальность для воплощения своих фантазий, и большая масса тех, кто начинает просто быть недовольным жизнью, страной, президентом (любым).

Но минусы реалистов именно в том, что они сами не могут менять будущее, они работают с тем, что есть. А для развития всегда нужен кто-то немного с фантазией, создающий что-то сначала в своем мире идеальном. а потом показывающий, как это воплотить.

Поэтому фантазеры нужны, главное, чтобы они не становились слишком агрессивными к реальности. И чтобы не ждали, что им кто-то их хотелки реализует. Хочешь коммунизма — построй в отдельно взятой семье или пиццерии. Хочешь как на западе — не требуй соцгарантий. Хочешь как в Китае — готовься работать от зари до зари.

Кстати, как там оно, с коммунистической пиццерией? Дайте угадаю, товарищи так и не смогли ничего подобного открыть?