Скандалы: Аренда и «продление срока действия»

Для чиновников нашлись две лазейки, чтобы не пересаживаться на российские машины

«Чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», — заявил Владимир Путин на совещании с промышленниками в четверг.

Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспорта Богдан Коношенко поддержал идею главы государства, но отметил, что замена правительственного автопарка должна растянуться на годы.

— Политически предложение абсолютно верное, посыл правильный. Но это нельзя делать за один день. Мы все помним историю, как Борис Немцов попытался чиновников пересадить на «Волги». Известно, чем она закончилась, — говорит Коношенко.

В 1997 году с подачи Немцова, занимавшего тогда пост вице-премьера, и по распоряжению Бориса Ельцина с аукциона были проданы семь импортных автомобилей из президентского гаража. На этом эксперимент заглох. Эксперт уточняет, что одномоментная продажа всего ведомственного автопарка в нынешних реалиях также нецелесообразна и может обернуться потерями для бюджета.

— Пока чиновники ездят на иномарках, пусть ездят. Их надо «добить» до окончания срока эксплуатации, а на замену закупать только отечественные автомобили либо импортные, но с локализацией производства в России. Желательно, чтобы бренд при этом тоже был российским. По этому пути пошел, например, завод «Москвич». Его удалось сохранить. Да, технологии там сейчас китайские, но производство — наше, — говорит Богдан Коношенко.

Замену импортных автомобилей чиновников на отечественные эксперт предложил проводить по специальному графику. По его подсчетам, максимум через 10 лет от иномарок в государственном секторе ничего не останется.

Правда, для реализации идеи Путина придется перекрыть чиновникам обходной путь. Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, ведомства часто не закупают машины зарубежного производства, а берут их в аренду. И это уже совсем другая история.

Татьяна Антонова