 

Швейцария заблокировала российские активы на 8,6 млрд долларов

04.08.2023, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Объем заблокированных в Швейцарии частных российских активов достиг $8,6 млрд, заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш.

«Изменений в общем объеме не произошло. Однако постоянно появляются новые заблокированные активы, а другие разблокируются… наши разъяснения показали, что средства не должны блокироваться», — уточнил Майенфиш.

По словам пресс-секретаря, швейцарские банки иногда блокируют счета россиян в качестве меры предосторожности. Кроме того, страна «внимательно следит» за дискуссиями в Евросоюзе относительно возможности использования активов Центробанка РФ для инвестиций и направления доходов от них на восстановление Украины.

С 24 февраля прошлого года Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России, заблокировав $8,6 млрд российских активов. Компания Credit Suisse заморозила или заблокировала российские активы на сумму около $19,7 млрд — это более 30% от общего объема средств, размещенных гражданами РФ в этой кредитной организации. Правительство Швейцарии также заявляло, что в стране находится порядка 7,4 млрд швейцарских франков активов ЦБ РФ (более $8,4 млрд). В Евросоюзе также сообщали о заморозке российских активов на сумму €207 млрд. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку активов россиян в Европе воровством.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / “Не лезть!” – молодой красавец взял под крыло Орлову вместо седого мужа

04.08 / В РФ нашли новый способ выявления дефицита йода

04.08 / Фиолетовый придает элегантности, а черный выделяет морщины: какие цвета одежды старят, а какие – омолаживают

04.08 / Желейные губы. Как повторить дома трендовый макияж лета

04.08 / Скандалы: Не в бровь, а в глаз

04.08 / Xiaomi представил 100-дюймовый телевизор Mi TV S Pro 100 за 230 тысяч рублей

04.08 / Илон Маск продал коллекторам долги Украины за использование Starlink

04.08 / Скандалы: Рыболов в сетях

04.08 / Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска перед боем с Цукербергом

04.08 / “Месяц вместе живем”: Моргенштерн* съехался в Дубае с новой девушкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика