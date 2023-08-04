Швейцария заблокировала российские активы на 8,6 млрд долларов

Объем заблокированных в Швейцарии частных российских активов достиг $8,6 млрд, заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш.

«Изменений в общем объеме не произошло. Однако постоянно появляются новые заблокированные активы, а другие разблокируются… наши разъяснения показали, что средства не должны блокироваться», — уточнил Майенфиш.

По словам пресс-секретаря, швейцарские банки иногда блокируют счета россиян в качестве меры предосторожности. Кроме того, страна «внимательно следит» за дискуссиями в Евросоюзе относительно возможности использования активов Центробанка РФ для инвестиций и направления доходов от них на восстановление Украины.

С 24 февраля прошлого года Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России, заблокировав $8,6 млрд российских активов. Компания Credit Suisse заморозила или заблокировала российские активы на сумму около $19,7 млрд — это более 30% от общего объема средств, размещенных гражданами РФ в этой кредитной организации. Правительство Швейцарии также заявляло, что в стране находится порядка 7,4 млрд швейцарских франков активов ЦБ РФ (более $8,4 млрд). В Евросоюзе также сообщали о заморозке российских активов на сумму €207 млрд. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку активов россиян в Европе воровством.