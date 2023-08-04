 

“Не лезть!” – молодой красавец взял под крыло Орлову вместо седого мужа

04.08.2023, 14:46, Разное
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Уже и не надо включать “Дом-2”, где знаменитость работает ведущей, чтобы получить порцию скандальных новостей. У звезды в личной жизни сцены поинтереснее, причем ни разу не постановочные. Прежде злопыхатели осуждали ее за несуществующий “накладной живот” в период беременности. Затем Ольга Орлова улетела в отпуск без маленькой дочки — досталось снова, мол, нерадивая мать.

Актрису затравили упреками по поводу и без. Пока жесткая критика льется на нее водопадом, седой муж никак не реагирует. Он человек непубличный, просто смотрит, как униженная жена борется с нападками общества. Ольга Орлова сама себе рыцарь на белом коне уже долгое время.

Однако появился будто из неоткуда молодой красавец, бизнесмен Игорь Антонов, и взял звезду под крыло. Обратившись в “Дни.ру”, он встал на защиту телеведущей, которой постоянно указывают на мифические ошибки.

“Я думаю, что взрослым людям, тем более людям со статусом, звездам, им виднее, как будет лучше как для них самих и для их детей. Если Ольге Орловой
комфортно отдыхать самой, конечно, так и надо. И она точно знает, когда ей
брать с собой ребенка, а когда нет. Я рекомендую не лезть в личную жизнь звезд! Дайте им возможность отдохнуть, побыть наедине с собой, и с новыми силами нас всех приятно удивлять творчеством”, — объявил наш собеседник.

Вот так запросто Ольга Орлова обрела заступника, пока муж оставляет ее один на один с гневной толпой злопыхателей. Неужели не боится, что такую яркую женщину уведут?


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